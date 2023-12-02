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    Хозяева одержат уверенную победу на своем поле

    «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 2 декабря 2023 года

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    «РБ Лейпциг»
    2 декабря в матче 13-го тура чемпионата Германии сыграют «РБ Лейпциг» и «Хайденхайм». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Декабря 2023 года
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» идет в топ-5 в таблице Бундеслиги. Команда набрала 23 очка в 12 встречах. Однако отставание от дортмундской «Боруссии», которая находится на 4-м месте, составляет лишь одно очко.

    В последних двух матчах «быки» разочаровали болельщиков. Команда потерпела два поражения кряду. Ранее «РБ Лейпциг» уступил «Вольфсбургу» (1:2) в Бундеслиге и «Манчестер Сити» (2:3) в Лиге чемпионов.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Хайденхайм

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  • 1.257.0010.50Бонус$9500
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    Особенно обидным получился матч с «горожанами». Немецкий клуб по ходу встречи вел 2:0, но не удержал даже ничью. Подопечные Хосепа Гвардиолы продемонстрировали высочайший класс и добились волевой победы.

    Все прогнозы на футбол

    «РБ Лейпциг» успешно выступает на своем поле. Последний раз «быки» проигрывали дома 4 октября. Вряд ли в ближайшей встрече возможна сенсация.

    «Хайденхайм»

    В нынешнем сезоне многие предрекают «Хайденхайму» борьбу за выживание. Пока клуб находится на 13-м месте в таблице. В 12 играх набрано 11 очков.

    В октябре результаты «Хайденхайма» были просто катастрофическими. Команда проигрывала один матч за другим. Трижды клуб уступил в Бундеслиге и один раз — в Кубке Германии.

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    • В ноябре ситуация немного наладилась. В трех встречах были зафиксированы одна победа, ничья и поражение. «Хайденхайм» уступил только «Баварии» (2:4).

    В предстоящей встрече у гостей очень мало шансов добиться положительного результата. В нынешнем сезоне «Хайденхайм» на выезде не проиграл только один раз. Это произошло 1 сентября в Дортмунде в поединке с «Боруссией» (2:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» можно поставить за 1.24. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 12.0. Ничья оценена — в 6.75.

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    Можно сделать ставку на победу РБ «Лейпцига» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.84.

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    «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева одержат уверенную победу на своем поле
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