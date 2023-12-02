2 декабря в матче 13-го тура чемпионата Германии сыграют «РБ Лейпциг» и «Хайденхайм». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» идет в топ-5 в таблице Бундеслиги. Команда набрала 23 очка в 12 встречах. Однако отставание от дортмундской «Боруссии», которая находится на 4-м месте, составляет лишь одно очко.

В последних двух матчах «быки» разочаровали болельщиков. Команда потерпела два поражения кряду. Ранее «РБ Лейпциг» уступил «Вольфсбургу» (1:2) в Бундеслиге и «Манчестер Сити» (2:3) в Лиге чемпионов.

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Особенно обидным получился матч с «горожанами». Немецкий клуб по ходу встречи вел 2:0, но не удержал даже ничью. Подопечные Хосепа Гвардиолы продемонстрировали высочайший класс и добились волевой победы.

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«РБ Лейпциг» успешно выступает на своем поле. Последний раз «быки» проигрывали дома 4 октября. Вряд ли в ближайшей встрече возможна сенсация.

«Хайденхайм»

В нынешнем сезоне многие предрекают «Хайденхайму» борьбу за выживание. Пока клуб находится на 13-м месте в таблице. В 12 играх набрано 11 очков.

В октябре результаты «Хайденхайма» были просто катастрофическими. Команда проигрывала один матч за другим. Трижды клуб уступил в Бундеслиге и один раз — в Кубке Германии.

В ноябре ситуация немного наладилась. В трех встречах были зафиксированы одна победа, ничья и поражение. «Хайденхайм» уступил только «Баварии» (2:4).

В предстоящей встрече у гостей очень мало шансов добиться положительного результата. В нынешнем сезоне «Хайденхайм» на выезде не проиграл только один раз. Это произошло 1 сентября в Дортмунде в поединке с «Боруссией» (2:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» можно поставить за 1.24. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 12.0. Ничья оценена — в 6.75.

Можно сделать ставку на победу РБ «Лейпцига» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.84.