«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» идет в топ-5 в таблице Бундеслиги. Команда набрала 23 очка в 12 встречах. Однако отставание от дортмундской «Боруссии», которая находится на 4-м месте, составляет лишь одно очко.
В последних двух матчах «быки» разочаровали болельщиков. Команда потерпела два поражения кряду. Ранее «РБ Лейпциг» уступил «Вольфсбургу» (1:2) в Бундеслиге и «Манчестер Сити» (2:3) в Лиге чемпионов.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Хайденхайм
Особенно обидным получился матч с «горожанами». Немецкий клуб по ходу встречи вел 2:0, но не удержал даже ничью. Подопечные Хосепа Гвардиолы продемонстрировали высочайший класс и добились волевой победы.
«РБ Лейпциг» успешно выступает на своем поле. Последний раз «быки» проигрывали дома 4 октября. Вряд ли в ближайшей встрече возможна сенсация.
«Хайденхайм»
В нынешнем сезоне многие предрекают «Хайденхайму» борьбу за выживание. Пока клуб находится на 13-м месте в таблице. В 12 играх набрано 11 очков.
В октябре результаты «Хайденхайма» были просто катастрофическими. Команда проигрывала один матч за другим. Трижды клуб уступил в Бундеслиге и один раз — в Кубке Германии.
В ноябре ситуация немного наладилась. В трех встречах были зафиксированы одна победа, ничья и поражение. «Хайденхайм» уступил только «Баварии» (2:4).
В предстоящей встрече у гостей очень мало шансов добиться положительного результата. В нынешнем сезоне «Хайденхайм» на выезде не проиграл только один раз. Это произошло 1 сентября в Дортмунде в поединке с «Боруссией» (2:2).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» можно поставить за 1.24. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 12.0. Ничья оценена — в 6.75.
Можно сделать ставку на победу РБ «Лейпцига» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.84.