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    «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 3.60) и прогноз на Лигу чемпионов 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Галатасарай»
    29 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 29 Ноября 2023 года

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в четырех матчах группового этапа набрал 4 очка. Результаты не лучшие, но у команды по-прежнему есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако нужно хорошо провести два оставшихся поединка.

    После поражения от «Баварии» в 4-м туре группового этапа «Галатасарай» сыграл две встречи в чемпионате Турции. 11 ноября команда уступила «Хатайспору» (1:2), а спустя две недели разгромила «Аланьяспор» (4:0).

    Коэффициенты матча Галатасарай — Манчестер Юнайтед

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    Сейчас у «Галатасарая» столько же очков, сколько и у «Копенгагена» — по четыре. Датский клуб в ближайшей встрече сразится с «Баварией» и, скорее всего, проиграет. У «Галатасарая» огромная мотивация. Высока вероятность, что в случае победы команда выйдет на второе место.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Галатасарай» в нынешнем сезоне отлично играет дома. Команда набирала очки в каждой встрече. Фиаско было только одно — в матче ЛЧ с «Баварией» (1:3). Это произошло 24 октября.

    «Манчестер Юнайтед»

    До начала группового этапа «Манчестер Юнайтед» считался одним из фаворитов квартета. Но сейчас манкунианцы находятся в затруднительном положении. Весной команда может вообще остаться без еврокубков.

    Нужно исправлять ситуацию как можно скорее. В четырех матчах «Манчестер Юнайтед» набрал лишь три очка. Но еще есть две встречи.

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    • На групповом этапе «Манчестер Юнайтед» добился только одной победы. Клуб дома взял верх над «Копенгагеном» (1:0). В остальных трех встречах были поражения.

    В предстоящем матче трудно выделить явного фаворита. Обе команды будут бороться за победу. Ожидается крайне напряженное противостояние, ведь проигравший может вылететь из еврокубков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 2.50. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.75. Ничья оценена — в 3.60.

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    Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.60.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.97.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» за 7.40.

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    «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. Команды в упорной борьбе не выявят сильнейшего
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