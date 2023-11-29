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    «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 7.40 на матч Лиги чемпионов 29 ноября 2023 года

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    Маркус Рашфорд
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 29 Ноября 2023 года

    «Галатасарай»

    Турки еще поборются за выход в плей-офф. В активе у них 4 очка, причем столько же у идущего вторым «Копенгагена».

    Вот только оборона стамбульцев ошибается уж больно часто. В 4 матчах «Галатасарай» пропустил 9 мячей.

    Коэффициенты матча Галатасарай — Манчестер Юнайтед

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    В своем предыдущем поединке команда «Галатасарай» сумел победить. Стамбульцы разгромили «Аланьяспор» (4:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В кадровом плане у турок полная идиллия. Да и блестящий Мауро Икарди наверняка скажет свое веское слово.

    Турки явно настроены на победу в этой встрече. Тем более, на выезде стамбульцы уже обыграли «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Юнайтед»

    В нынешней Лиге чемпионов манкунианцы не блещут. Они набрали всего лишь 3 очка в четырех турах группового этапа.

    Главным бичом команды является дырявая оборона. Пропущено уже 11 мячей, да и о «подвигах» центрбека Гарри Магуайра уже ходят легенды.

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    • В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» добыл уверенную викторию. Команда отправила три безответных мяча в ворота «Эвертона».

    Действующая серия из двух побед кряду явно пойдет на пользу в морально-психологическом плане. Да и вообще, «Манчестер Юнайтед» еще не потерял шансов на выход в плей-офф.

    Гости в этой встрече явно будут активны в атаке. Состав команды начинен квалифицированными исполнителями.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Галатасарая» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.89.

    Обе команды сражаются за путевку в плей-офф, и точно будут максимально активны в атаке.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.40. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.40.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (7.40), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. В Стамбуле будет голепад!
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