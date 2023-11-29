«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Галатасарай»

Турки еще поборются за выход в плей-офф. В активе у них 4 очка, причем столько же у идущего вторым «Копенгагена».

Вот только оборона стамбульцев ошибается уж больно часто. В 4 матчах «Галатасарай» пропустил 9 мячей.

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В своем предыдущем поединке команда «Галатасарай» сумел победить. Стамбульцы разгромили «Аланьяспор» (4:0).

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В кадровом плане у турок полная идиллия. Да и блестящий Мауро Икарди наверняка скажет свое веское слово.

Турки явно настроены на победу в этой встрече. Тем более, на выезде стамбульцы уже обыграли «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»

В нынешней Лиге чемпионов манкунианцы не блещут. Они набрали всего лишь 3 очка в четырех турах группового этапа.

Главным бичом команды является дырявая оборона. Пропущено уже 11 мячей, да и о «подвигах» центрбека Гарри Магуайра уже ходят легенды.

В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» добыл уверенную викторию. Команда отправила три безответных мяча в ворота «Эвертона».

Действующая серия из двух побед кряду явно пойдет на пользу в морально-психологическом плане. Да и вообще, «Манчестер Юнайтед» еще не потерял шансов на выход в плей-офф.

Гости в этой встрече явно будут активны в атаке. Состав команды начинен квалифицированными исполнителями.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.55.

На викторию «Галатасарая» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.89.

Обе команды сражаются за путевку в плей-офф, и точно будут максимально активны в атаке .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.40. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.40.

Для остальных — более умеренный прогноз.