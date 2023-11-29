«Галатасарай»
Турки еще поборются за выход в плей-офф. В активе у них 4 очка, причем столько же у идущего вторым «Копенгагена».
Вот только оборона стамбульцев ошибается уж больно часто. В 4 матчах «Галатасарай» пропустил 9 мячей.
Коэффициенты матча Галатасарай — Манчестер Юнайтед
В своем предыдущем поединке команда «Галатасарай» сумел победить. Стамбульцы разгромили «Аланьяспор» (4:0).
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В кадровом плане у турок полная идиллия. Да и блестящий Мауро Икарди наверняка скажет свое веское слово.
Турки явно настроены на победу в этой встрече. Тем более, на выезде стамбульцы уже обыграли «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед»
В нынешней Лиге чемпионов манкунианцы не блещут. Они набрали всего лишь 3 очка в четырех турах группового этапа.
Главным бичом команды является дырявая оборона. Пропущено уже 11 мячей, да и о «подвигах» центрбека Гарри Магуайра уже ходят легенды.
В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» добыл уверенную викторию. Команда отправила три безответных мяча в ворота «Эвертона».
Действующая серия из двух побед кряду явно пойдет на пользу в морально-психологическом плане. Да и вообще, «Манчестер Юнайтед» еще не потерял шансов на выход в плей-офф.
Гости в этой встрече явно будут активны в атаке. Состав команды начинен квалифицированными исполнителями.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.55.
На викторию «Галатасарая» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.89.
Обе команды сражаются за путевку в плей-офф, и точно
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.40. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.40.
Для остальных — более умеренный прогноз.