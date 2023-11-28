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    Парижан ждет разочарование

    ПСЖ — «Ньюкасл». Дерзкая ставка за 5.24 на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ньюкасл»
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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 28 Ноября 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    ПСЖ

    Парижане в Лиге чемпионов выглядят не столь мощно. В 4 турах группового этапа команда набрала всего 6 очков.

    Более того, Килиан Мбаппе отличился всего лишь дважды. Да и оборона парижан явно не блещет пресловутой монолитностью, дав сбой уже 6 раз.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Ньюкасл

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  • 1.634.205.40Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке парижане добыли яркую победу. Дома показательно был бит крепкий «Монако» (5:2).

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    Без кадровых проблем у ПСЖ не обходится. Травмированы Маркиньос, Преснел Кимпембе и Уоррен Заир-Эмери.

    Разумеется, Мбаппе и компания будут максимально активны у ворот англичан. Парижане выиграли два своих последних матча, что наверняка предаст им уверенности.

    «Ньюкасл»

    «Сорокам» в Лиге чемпионов явно не везет. Команда пока что замыкает турнирную таблицу в своей группе, набрав всего 4 очка.

    Сильно влияет на игру команды дисквалификация Сандро Тонали. Да и лазарет «Ньюкасла» и близко не опустевает.

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  • 24/11/2023

    • В своем последнем поединке «Ньюкасл» проявил свои лучшие качества. Дома «сороки» разгромили «Челси» (4:1).

    А вот до того команда уступила скромному «Борнмуту» (0:2). Да и вообще, пора бы англичанам прибавить и в Лиге чемпионов.

    Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. «Сороки» способны удивить, да и соперник небезгрешен в обороне.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.68.

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    На викторию «Ньюкасла» дают — 5.24, ничья оценена — в 4.37.

    Англичане способны выдать отдельный яркий поединок, тогда как у ПСЖ имеются проблемы с надежностью тылов.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Ньюкасла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ПСЖ — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (5.24), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. Парижан ждет разочарование
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