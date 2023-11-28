ПСЖ сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПСЖ

Парижане в Лиге чемпионов выглядят не столь мощно. В 4 турах группового этапа команда набрала всего 6 очков.

Более того, Килиан Мбаппе отличился всего лишь дважды. Да и оборона парижан явно не блещет пресловутой монолитностью, дав сбой уже 6 раз.

Коэффициенты матча ПСЖ — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 1.634.205.40Бонус$9500

В своем предыдущем поединке парижане добыли яркую победу. Дома показательно был бит крепкий «Монако» (5:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Без кадровых проблем у ПСЖ не обходится. Травмированы Маркиньос, Преснел Кимпембе и Уоррен Заир-Эмери.

Разумеется, Мбаппе и компания будут максимально активны у ворот англичан. Парижане выиграли два своих последних матча, что наверняка предаст им уверенности.

«Ньюкасл»

«Сорокам» в Лиге чемпионов явно не везет. Команда пока что замыкает турнирную таблицу в своей группе, набрав всего 4 очка.

Сильно влияет на игру команды дисквалификация Сандро Тонали. Да и лазарет «Ньюкасла» и близко не опустевает.

В своем последнем поединке «Ньюкасл» проявил свои лучшие качества. Дома «сороки» разгромили «Челси» (4:1).

А вот до того команда уступила скромному «Борнмуту» (0:2). Да и вообще, пора бы англичанам прибавить и в Лиге чемпионов.

Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. «Сороки» способны удивить, да и соперник небезгрешен в обороне.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.68.

На викторию «Ньюкасла» дают — 5.24, ничья оценена — в 4.37.

Англичане способны выдать отдельный яркий поединок , тогда как у ПСЖ имеются проблемы с надежностью тылов.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Ньюкасла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.