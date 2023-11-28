28 ноября в Париже в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против «Ньюкасла». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. ПСЖ — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПСЖ

С каждым матчем дружина Луиса Энрике начинает выглядеть все увереннее и увереннее, а командные взаимодействия становятся все лучше и лучше. После четырех туров ПСЖ занимает 2-е место в группе c 6 очками.

Парижане продолжают быть главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице.

Коэффициенты матча ПСЖ — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 1.634.205.40Бонус$9500

В активе клуб из Парижа 30 пунктов и он только на один балл опережает вторую «Ниццу» и на шесть — третий «Монако», который проиграл ему как раз в прошлом туре.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В восьми последних поединках коллектив одержал семь побед при одном поражении, так что хозяева, которые потерпели разгром 1:4 от английской команды во 2-м туре, имеет хорошие шансы на реванш.

«Ньюкасл»

По итогам четырех туров «Сороки» занимают последнее место в группе с четырьмя баллами после ничьей с «Миланом», победы над ПСЖ и двух поражений от дортмундской «Боруссии».

«Ньюкасл» после 13 туров занимает 7-е место в таблице АПЛ. Клуб набрал 23 очка. Безусловно, это подтверждение, что еврокубки отнимают у команды немало сил.

В последнем туре английского первенства клуб разгромил «Челси» со счетом 4:1 — с таким же результатом, к слову, он разбил в первом матче против ПСЖ.

Этот успех прервал мини-серию коллектива в два поражения с одинаковым счетом 0:2, так что форма гостей носит противоречивый характер, который дает сопернику неплохие шансы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом ПСЖ коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Ньюкасла» оценивается в 5,07, ничья — в 4,23.

В семи из восьми последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет 1-й тайм и матч за 2,30.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,17, ведь в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» был реализован именно такой сценарий.

А еще есть дерзкая ставка на матч ПСЖ — «Ньюкасл» за 5.24.