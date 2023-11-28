ПСЖ
С каждым матчем дружина Луиса Энрике начинает выглядеть все увереннее и увереннее, а командные взаимодействия становятся все лучше и лучше. После четырех туров ПСЖ занимает 2-е место в группе c 6 очками.
Парижане продолжают быть главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице.
Коэффициенты матча ПСЖ — Ньюкасл
В активе клуб из Парижа 30 пунктов и он только на один балл опережает вторую «Ниццу» и на шесть — третий «Монако», который проиграл ему как раз в прошлом туре.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В восьми последних поединках коллектив одержал семь побед при одном поражении, так что хозяева, которые потерпели разгром 1:4 от английской команды во 2-м туре, имеет хорошие шансы на реванш.
«Ньюкасл»
По итогам четырех туров «Сороки» занимают последнее место в группе с четырьмя баллами после ничьей с «Миланом», победы над ПСЖ и двух поражений от дортмундской «Боруссии».
«Ньюкасл» после 13 туров занимает 7-е место в таблице АПЛ. Клуб набрал 23 очка. Безусловно, это подтверждение, что еврокубки отнимают у команды немало сил.
В последнем туре английского первенства клуб разгромил «Челси» со счетом 4:1 — с таким же результатом, к слову, он разбил в первом матче против ПСЖ.
Этот успех прервал мини-серию коллектива в два поражения с одинаковым счетом 0:2, так что форма гостей носит противоречивый характер, который дает сопернику неплохие шансы.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом ПСЖ коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Ньюкасла» оценивается в 5,07, ничья — в 4,23.
В семи из восьми последних матчей хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет 1-й тайм и матч за 2,30.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,17, ведь в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» был реализован именно такой сценарий.
А еще есть дерзкая ставка на матч ПСЖ — «Ньюкасл» за 5.24.