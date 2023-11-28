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    Совершит ли ПСЖ реванш против «Ньюкасла»?

    ПСЖ — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.30) и прогноз на Лигу чемпионов 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ньюкасл»
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    ПСЖ — фаворит матча
    28 ноября в Париже в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против «Ньюкасла». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. ПСЖ — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 28 Ноября 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Ньюкасл Ньюкасл
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    ПСЖ

    С каждым матчем дружина Луиса Энрике начинает выглядеть все увереннее и увереннее, а командные взаимодействия становятся все лучше и лучше. После четырех туров ПСЖ занимает 2-е место в группе c 6 очками.

    Парижане продолжают быть главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Ньюкасл

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    В активе клуб из Парижа 30 пунктов и он только на один балл опережает вторую «Ниццу» и на шесть — третий «Монако», который проиграл ему как раз в прошлом туре.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В восьми последних поединках коллектив одержал семь побед при одном поражении, так что хозяева, которые потерпели разгром 1:4 от английской команды во 2-м туре, имеет хорошие шансы на реванш.

    «Ньюкасл»

    По итогам четырех туров «Сороки» занимают последнее место в группе с четырьмя баллами после ничьей с «Миланом», победы над ПСЖ и двух поражений от дортмундской «Боруссии».

    «Ньюкасл» после 13 туров занимает 7-е место в таблице АПЛ. Клуб набрал 23 очка. Безусловно, это подтверждение, что еврокубки отнимают у команды немало сил.

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    • В последнем туре английского первенства клуб разгромил «Челси» со счетом 4:1 — с таким же результатом, к слову, он разбил в первом матче против ПСЖ.

    Этот успех прервал мини-серию коллектива в два поражения с одинаковым счетом 0:2, так что форма гостей носит противоречивый характер, который дает сопернику неплохие шансы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом ПСЖ коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Ньюкасла» оценивается в 5,07, ничья — в 4,23.

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    В семи из восьми последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет 1-й тайм и матч за 2,30.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,17, ведь в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» был реализован именно такой сценарий.

    А еще есть дерзкая ставка на матч ПСЖ — «Ньюкасл» за 5.24.

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    ПСЖ — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. Совершит ли ПСЖ реванш против «Ньюкасла»?
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