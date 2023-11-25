«Вердер» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

Команда занимает 12-е место в таблице Бундеслиги с 11-ю очками в активе. «Вердер» не может чувствовать себя комфортно, ведь команда опережает зону вылета лишь на 4 балла.

Одна из проблем «Вердера» — плохая оборона. Команда пропустила 22 гола за 11 встреч при 18-и забитых. В последнее время «Вердер» кое-как начал набирать очки, но результаты все равно далеки от идеальных.

За последние 5 матчей в Бундеслиге команда выиграла только у «Униона» (2:0), а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. В последнем туре «Вердер» сыграл вничью с довольно мощным соперником — «Айнтрахтом» (2:2). Интересно, что «музыканты» вели со счетом 2:0, но упустили свое преимущество.

Все прогнозы на Бундеслигу

В предстоящем матче «Вердер» попытается противостоять еще более грозной силе — «Байеру». «Зелено-белые» встретятся с лидером Бундеслиги. Стоит отметить, что «Вердер» набрал 10 очков из 18-и возможных на своем поле.

«Байер»

Эта команда не перестает удивлять. После 11-и туров «Байер» занимает 1-е место в таблице с 31-м баллом в активе. Команда опережает «Баварию» на 2 балла, но есть ощущение, что мюнхецы так и не смогут догнать очень сильный «Байер».

Команда забила 34 гола за 11 встреч в нынешнем сезоне при 10-и пропущенных. Лучше показатели только у той же «Баварии». К тому же, у леверкузенцев продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 12 матчей.

В последнем туре «Байер» не оставил шансов «Униону», разгромив соперника со счетом 4:0. Интересно, что команда Хаби Алонсо нанесла 10 ударов в створ ворот, а «Унион» — всего 2.

В последней очной встрече между «Вердером» и «Байером» леверкузенцы обыграли своего соперника со счетом 3:2. К тому же, в нынешнем сезоне подопечные Алонсо стали куда сильнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают — 1.45.

На викторию «Вердера» дают — 6.40, ничья оценена — в 5.20.

«Байер» набрал сумасшедший ход, команда не проигрывает уже 12 матчей подряд. Можно предположить, что команда Хаби Алонсо продлит свою серию побед.

Наш прогноз — Победа «Байер» с форой (-1.5). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только «Байер» за 2.15.