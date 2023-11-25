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    «Ленинградцу» не может постоянно везти

    «Ленинградец» — «Тюмень». Ставка (к.2,10) и прогноз на Первую лигу, 25 ноября 2023 года

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    Лидер «Тюмени» Виталий Шитов
    «Ленинградец» на своем поле примет «Тюмень» в рамках 20-го тура Первой лиги. Игра состоится 25 ноября, 15:00 (мск). «Ленинградец» — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Ноября 2023 года
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    «Ленинградец»

    Команда Сергея Кирьякова набрала шесть очков в двух последних матчах и покинула зону вылета в турнирной таблице Первой лиги. Сейчас у команды 14-е место и 20 очков в активе, но от последней строчки ее отделяют всего три балла.

    «Ленинградец» в последнем туре смог обыграть на выезде «Черноморец» со счетом 1:0. Но та игра получилась довольно странной, команде из Санкт-Петербурга сопутствовало невероятное везение.

    Весь матч «Черноморец» провисел на воротах Никиты Карабашева, он совершил несколько невероятных сэйвов, но «Ленинградец», не сделав ни одного удара в створ ворот, взял все равно три очка.

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    Грубую ошибку совершил обычно надежный вратарь соперника Даниил Фролкин, который просто махнул ногой мимо мяча, когда защитник отдавал ему пас назад. Похожая история была и в матче предыдущего тура с «Волгарем», когда соперник играл лучше, а «Ленинградец» создал всего два голевых момента и оба использовал.

    «Тюмень»

    После поражения в предыдущем туре в Махачкале «Тюмень» опустилась на второе место с 35 очками. Но все равно это очень серьезный результат для выходца из Второй лиги.

    Команда Игоря Меньшикова в игре с «Динамо» довольно быстро открыла счет на 15-й минуте, когда Илья Порохов разрезал оборону острым пасом и вывел на ударную позицию на дальней штанге Виталия Шитова. Экс-спартаковец не промахнулся.

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    • Но затем Курбан Бердыев преподал урок тактического мастерства своему более молодому коллеге. «Динамо» внешне легко забило три гола, использовав слабые стороны «Тюмени». И уже к середине второго тайма в этом матче все было ясно.

    Но все равно «Тюмень» продолжает быть на ходу и является одной из лучших команд Первой лиги по праву. Вратарь Егор Любаков один из самых «сухих» в Первой лиге, а на некоторых игроков положили глаз команды Премьер-лиги. При этом состав команды после выхода из Второй лиги не сильно поменялся.

    Ставки и прогнозы

    «Тюмень» в этом матче не выглядит явным фаворитом, по мнению букмекеров. На ее победу дают коэффициент — 2,10. На «Ленинградец» — 3,50. Ничья также оценивается в 3,50.

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    Команде Сергея Кирьякова очень повезло в предыдущих двух турах, она взяла максимум очков, хотя этого никак не заслуживала. «Тюмень» напротив, даже с махачкалинским «Динамо» (1:3) смотрело неплохо.

    На наш взгляд, в этой игре явным фаворитом будет «Тюмень», которая гораздо выше классом и лучше организована. «Ленинградцу» постоянно везти не может. Поэтому неплохим вариантом для ставки будет «победа Тюмени» за 2,10.

    Также можно попробовать взять более рисковый прогноз, что «Ленинградец не забьет» за 2,60. У гостей очень качественная и сыгранная оборона, тогда как атака питерцев не блещет.

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    «Ленинградец» — «Тюмень»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ленинградцу» не может постоянно везти
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