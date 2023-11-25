«Ленинградец»
Команда Сергея Кирьякова набрала шесть очков в двух последних матчах и покинула зону вылета в турнирной таблице Первой лиги. Сейчас у команды 14-е место и 20 очков в активе, но от последней строчки ее отделяют всего три балла.
«Ленинградец» в последнем туре смог обыграть на выезде «Черноморец» со счетом 1:0. Но та игра получилась довольно странной, команде из Санкт-Петербурга сопутствовало невероятное везение.
Весь матч «Черноморец» провисел на воротах Никиты Карабашева, он совершил несколько невероятных сэйвов, но «Ленинградец», не сделав ни одного удара в створ ворот, взял все равно три очка.
Грубую ошибку совершил обычно надежный вратарь соперника Даниил Фролкин, который просто махнул ногой мимо мяча, когда защитник отдавал ему пас назад. Похожая история была и в матче предыдущего тура с «Волгарем», когда соперник играл лучше, а «Ленинградец» создал всего два голевых момента и оба использовал.
«Тюмень»
После поражения в предыдущем туре в Махачкале «Тюмень» опустилась на второе место с 35 очками. Но все равно это очень серьезный результат для выходца из Второй лиги.
Команда Игоря Меньшикова в игре с «Динамо» довольно быстро открыла счет на 15-й минуте, когда Илья Порохов разрезал оборону острым пасом и вывел на ударную позицию на дальней штанге Виталия Шитова. Экс-спартаковец не промахнулся.
Но затем Курбан Бердыев преподал урок тактического мастерства своему более молодому коллеге. «Динамо» внешне легко забило три гола, использовав слабые стороны «Тюмени». И уже к середине второго тайма в этом матче все было ясно.
Но все равно «Тюмень» продолжает быть на ходу и является одной из лучших команд Первой лиги по праву. Вратарь Егор Любаков один из самых «сухих» в Первой лиге, а на некоторых игроков положили глаз команды Премьер-лиги. При этом состав команды после выхода из Второй лиги не сильно поменялся.
Ставки и прогнозы
«Тюмень» в этом матче не выглядит явным фаворитом, по мнению букмекеров. На ее победу дают коэффициент — 2,10. На «Ленинградец» — 3,50. Ничья также оценивается в 3,50.
Команде Сергея Кирьякова очень повезло в предыдущих двух турах, она взяла максимум очков, хотя этого никак не заслуживала. «Тюмень» напротив, даже с махачкалинским «Динамо» (1:3) смотрело неплохо.
На наш взгляд, в этой игре явным фаворитом будет «Тюмень», которая гораздо выше классом и лучше организована. «Ленинградцу» постоянно везти не может. Поэтому неплохим вариантом для ставки будет «победа Тюмени» за 2,10.
Также можно попробовать взять более рисковый прогноз, что «Ленинградец не забьет» за 2,60. У гостей очень качественная и сыгранная оборона, тогда как атака питерцев не блещет.