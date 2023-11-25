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    «Галатасарай» не даст сопернику шансов

    «Галатасарай» — «Аланьяспор». Ставки (к. 2.02) и прогноз на чемпионат Турции 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Аланьяспор»
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    Мауро Икарди
    Встреча 13-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Аланьяспором» состоится 25 ноября в Стамбуле. Она начнется в 19:00 по мск. «Галатасарай» — «Аланьяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Ноября 2023 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 19:00 Аланьяспор Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
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    «Галатасарай»

    Хозяева «Рамс Парка» в этом сезоне неплохо проявляются себя в Лиге чемпионов. Несмотря на пару поражений, команда Окана Бурука показывает зубы, удивляя такие команды как «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

    Правда, «Баварии» в минувший евро-уикенд «Галатасарай» проиграли 1:2 и таким образом он уступил мюнхенцам второй раз подряд. Первая игра закончилась со счетом 1:3. Зато «львы» одержали волевую победу на «Олд Траффорд» над МЮ (3:2).

    В минувшем туре Суперлиги «Галатасарай» потерпел первое поражение в турнире с начала сезона. Клуб уступил «Хатайспору» со счетом 1:2. Ранее «желто-красные» победили «Касымпашу» (2:1) и «Ризеспор» (1:0).

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    В турнирной таблице чемпионата Турции «Галатасарай» занимает 2-е место. На его счету 31 очко, 10 побед, ничья, 22 забитых и 8 пропущенных голов.

    «Аланьяспор»

    «Аланьяспор» располагается на противоположном краю таблицы. Клуб занимает 17-е место в зоне вылета с 10 набранными очками.

    К матчу команда подошла с серией из четырех поражений подряд в чемпионате. В этой серии гости смогли забить только «Сивасспору» (1:2). «Трабзонспору» (0:1), «Газиантепу» (0:3) и «Кайсериспору» (0:1) они проиграли всухую.

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    • Ни одного матча на выезде «Аланьяспор» в этом сезоне не выиграл, хотя их было всего 5. Тем не менее цифра уже внушительная, учитывая, что 3 результата — это поражения.

    Также стоит отметить, что клуб из Аланьи проиграл в гостях три раза подряд и без забитых голов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры ожидают от хозяев уверенной победы. Ставка на команду Бурука принимается с котировкой 1.21. Ставку на победу соперника можно сделать с коэффициентом 12.0.

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    У «Галатасарая» были проблемы в недавних матчах. Как бы там ни было, в чемпионате «львы» потерпели только первое поражение. Сейчас вероятность неудачи минимальная, так как дома команда не оставляет оппонентам и Суперлиги никаких шансов. Об этом говорят 5 побед подряд.

    Имеет смысл ставка на сухую победу «Галатасарая». В качестве соперника — команда, которая за 4 выездных матча ни разу не выиграла и забила только один мяч. Котировка составляет 2.02.

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