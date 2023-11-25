«Фрайбург»
Эта команда в нынешнем сезоне тянет лишь на роль середняка Бундеслиги. Сейчас она оккупировала скромное 8 место в таблице.
Главной проблемой команды является слабая реализация. В 11 матчах игроки «Фрайбурга» забили всего лишь 14 мячей.
Коэффициенты матча Фрайбург — Дармштадт 98
В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» потерпел коллизию. Команда уступила «РБ Лейпцигу» со счетом 1:3.
А вот в Лиге Европы команда выступает отлично. В своем квартете «Фрайбург» второй с законными претензиями на досрочный выход в евровесну.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата «Фрайбург» обязан при любой диспозиции.
«Дармштадт»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. «Дармштадт» сейчас осел на 15 месте в таблице.
В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 11 поединках удалось отличиться всего 14 раз.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Дармштадт» дома не смог переиграть «Майнц» (0:0).
А вот до того команда проиграла три матча кряду. Причем мощной «Баварии» она уступила со счетом 0:8.
Наверняка «Дармштадт» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Впрочем, последняя виктория над «Фрайбургом» случилась еще 6 лет назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.62.
На викторию «Дармштадта» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.53.
Опытный «Фрайбург» выглядит мощнее соперника, и уж
Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.