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    «Фрайбург» сразу понесется в атаку

    «Фрайбург» — «Дармштадт». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Бундеслига, 25 ноября 2023 года

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    Винченцо Грифо
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Дармштадтом» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Ноября 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
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    «Фрайбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне тянет лишь на роль середняка Бундеслиги. Сейчас она оккупировала скромное 8 место в таблице.

    Главной проблемой команды является слабая реализация. В 11 матчах игроки «Фрайбурга» забили всего лишь 14 мячей.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Дармштадт 98

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    В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» потерпел коллизию. Команда уступила «РБ Лейпцигу» со счетом 1:3.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    А вот в Лиге Европы команда выступает отлично. В своем квартете «Фрайбург» второй с законными претензиями на досрочный выход в евровесну.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата «Фрайбург» обязан при любой диспозиции.

    «Дармштадт»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. «Дармштадт» сейчас осел на 15 месте в таблице.

    В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 11 поединках удалось отличиться всего 14 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Дармштадт» дома не смог переиграть «Майнц» (0:0).

    А вот до того команда проиграла три матча кряду. Причем мощной «Баварии» она уступила со счетом 0:8.

    Наверняка «Дармштадт» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Впрочем, последняя виктория над «Фрайбургом» случилась еще 6 лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Дармштадта» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.53.

    Опытный «Фрайбург» выглядит мощнее соперника, и уж точно постарается забить быстрый мяч.

    Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

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    «Фрайбург» — «Дармштадт»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» сразу понесется в атаку
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