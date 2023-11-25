«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Дармштадтом» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Эта команда в нынешнем сезоне тянет лишь на роль середняка Бундеслиги. Сейчас она оккупировала скромное 8 место в таблице.

Главной проблемой команды является слабая реализация. В 11 матчах игроки «Фрайбурга» забили всего лишь 14 мячей.

Коэффициенты матча Фрайбург — Дармштадт 98 1X2Новым игрокам 1.584.405.70Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» потерпел коллизию. Команда уступила «РБ Лейпцигу» со счетом 1:3.

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А вот в Лиге Европы команда выступает отлично. В своем квартете «Фрайбург» второй с законными претензиями на досрочный выход в евровесну.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата «Фрайбург» обязан при любой диспозиции.

«Дармштадт»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. «Дармштадт» сейчас осел на 15 месте в таблице.

В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 11 поединках удалось отличиться всего 14 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Дармштадт» дома не смог переиграть «Майнц» (0:0).

А вот до того команда проиграла три матча кряду. Причем мощной «Баварии» она уступила со счетом 0:8.

Наверняка «Дармштадт» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Впрочем, последняя виктория над «Фрайбургом» случилась еще 6 лет назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.62.

На викторию «Дармштадта» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.53.

Опытный «Фрайбург» выглядит мощнее соперника, и уж точно постарается забить быстрый мяч .

Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.