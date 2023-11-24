«Алавес»
На текущий момент «Алавес» находится на 15-м месте в таблице Примеры. Клуб набрал 12 очков в 13 встречах.
Результаты команды оставляют желать лучшего. Нужно поскорее исправлять ситуацию. Клуб находится от зоны вылета на расстоянии пяти очков.
Коэффициенты матча Алавес — Гранада
В ноябре «Алавес» добился двух побед и потерпел одно поражение. Особенно запомнился разгром, учиненный «Мурсии» в Кубке Короля. «Алавес» забил в ворота соперника 10 безответных мячей.
В последних шести домашних поединках Примеры «Алавес» добился трех побед. У команды высокие шансы завоевать три очка.
«Гранада»
«Гранада» разочаровывает болельщиков в чемпионате Испании-2023/24. Команда выступает очень плохо. Клуб идет на 19-й позиции в таблице, набрав 7 очков в 13 матчах.
«Гранада» очень много проигрывает. К примеру, в период с 20 октября по 5 ноября команда уступила в четырех поединках подряд.
Но у клуба были и очень хорошие матчи. К примеру, 8 октября «Гранада» дала бой «Барселоне». Встреча завершилась вничью 2:2.
«Гранада» плохо играет в гостях. Последние три выездных матча были проиграны. Клуб уступил «Осасуне», «Аросе» и «Валенсии», не забив за 270 минут ни одного гола.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.84. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.26. Ничья оценена — в 3.60.
Можно сделать ставку на победу «Алавеса» с коэффициентом 1.84.
Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.90.