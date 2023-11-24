23 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграют «Алавес» и «Гранада». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Алавес» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

На текущий момент «Алавес» находится на 15-м месте в таблице Примеры. Клуб набрал 12 очков в 13 встречах.

Результаты команды оставляют желать лучшего. Нужно поскорее исправлять ситуацию. Клуб находится от зоны вылета на расстоянии пяти очков.

Коэффициенты матча Алавес — Гранада 1X2Новым игрокам 1.803.754.80Бонус$9500

В ноябре «Алавес» добился двух побед и потерпел одно поражение. Особенно запомнился разгром, учиненный «Мурсии» в Кубке Короля. «Алавес» забил в ворота соперника 10 безответных мячей.

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В последних шести домашних поединках Примеры «Алавес» добился трех побед. У команды высокие шансы завоевать три очка.

«Гранада»

«Гранада» разочаровывает болельщиков в чемпионате Испании-2023/24. Команда выступает очень плохо. Клуб идет на 19-й позиции в таблице, набрав 7 очков в 13 матчах.

«Гранада» очень много проигрывает. К примеру, в период с 20 октября по 5 ноября команда уступила в четырех поединках подряд.

Но у клуба были и очень хорошие матчи. К примеру, 8 октября «Гранада» дала бой «Барселоне». Встреча завершилась вничью 2:2.

«Гранада» плохо играет в гостях. Последние три выездных матча были проиграны. Клуб уступил «Осасуне», «Аросе» и «Валенсии», не забив за 270 минут ни одного гола.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.84. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.26. Ничья оценена — в 3.60.

Можно сделать ставку на победу «Алавеса» с коэффициентом 1.84.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.90.