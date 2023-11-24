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    Смогут ли забить обе команды?

    «Алавес» — «Гранада». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Испании 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Гранада»
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    «Алавес»
    23 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграют «Алавес» и «Гранада». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Алавес» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Ноября 2023 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Алавес»

    На текущий момент «Алавес» находится на 15-м месте в таблице Примеры. Клуб набрал 12 очков в 13 встречах.

    Результаты команды оставляют желать лучшего. Нужно поскорее исправлять ситуацию. Клуб находится от зоны вылета на расстоянии пяти очков.

    Коэффициенты матча Алавес — Гранада

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  • 1.803.754.80Бонус$9500
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    В ноябре «Алавес» добился двух побед и потерпел одно поражение. Особенно запомнился разгром, учиненный «Мурсии» в Кубке Короля. «Алавес» забил в ворота соперника 10 безответных мячей.

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    В последних шести домашних поединках Примеры «Алавес» добился трех побед. У команды высокие шансы завоевать три очка.

    «Гранада»

    «Гранада» разочаровывает болельщиков в чемпионате Испании-2023/24. Команда выступает очень плохо. Клуб идет на 19-й позиции в таблице, набрав 7 очков в 13 матчах.

    «Гранада» очень много проигрывает. К примеру, в период с 20 октября по 5 ноября команда уступила в четырех поединках подряд.

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    • Но у клуба были и очень хорошие матчи. К примеру, 8 октября «Гранада» дала бой «Барселоне». Встреча завершилась вничью 2:2.

    «Гранада» плохо играет в гостях. Последние три выездных матча были проиграны. Клуб уступил «Осасуне», «Аросе» и «Валенсии», не забив за 270 минут ни одного гола.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.84. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.26. Ничья оценена — в 3.60.

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    Можно сделать ставку на победу «Алавеса» с коэффициентом 1.84.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.90.

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    «Алавес» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли забить обе команды?
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