Сборная Германии сыграет на своем поле против команды Турции в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 18 ноября в Берлине, начало — в 22:45 мск. Германия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Сборная Германии проведет третий матч под руководством Юлиана Нагельсмана.

Экс-тренер «Баварии» возглавил Бундестим после увольнения Ханса-Дитера Флика, под руководством которого команда в какой-то момент просто начала разваливаться.

Коэффициенты матча Германия — Турция 1X2Новым игрокам 1.424.807.10Бонус$9500

По всей видимости, немцы чересчур успокоились из-за того, что им не надо участвовать в отборочном турнире Евро-2024, который пройдет следующим летом в их стране.

В прошлом месяце сборная Германии одержала победу над США (3:1) и сыграла вничью с Мексикой (2:2).

Также стоит отметить победу над Францией (2:1) в сентябре. В этом матче Германия играла под руководством Руди Феллера, который временно выполнял роль главного тренера.

Турция

Сборная Турции может играть в свое удовольствие в оставшихся матчах, абсолютно не думая о результатах.

Турция — входит в число сборных, которые уже гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы.

И надо признать, что команда Винченцо Монтеллы приятно удивила. В прошлом месяце она одержала сенсационную гостевую победу над Хорватией (1:0) и разгромила Латвию (4:0).

Сборная Турции выиграла семь из десяти предыдущих матчей. На этом отрезке она не смогла забить только в одной игре.

Прогноз и ставка

На Германию в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу Турции — 6.55.

С одной стороны, результат в такой игре не имеет никакого значения, но немцам надо срочно спасать свою репутацию.

Серия поражений под руководством Флика показала, что сборная Германии явно не туда свернула. Поэтому теперь даже в таких матчах Бундестим будет играть на результат.

Ставка — победа сборной Германии с форой (-1,5) за 2.09.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Германии больше 2,5 за 2.28.