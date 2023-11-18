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    Сможет ли Германия выиграть у Турции?

    Германия — Турция. Ставка (к. 2.28) и прогноз на товарищеский матч 18 ноября 2023 года

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    Юлиан Нагельсман
    Сборная Германии сыграет на своем поле против команды Турции в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 18 ноября в Берлине, начало — в 22:45 мск. Германия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 18 Ноября 2023 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 22:45 Турция Турция
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    Германия

    Сборная Германии проведет третий матч под руководством Юлиана Нагельсмана.

    Экс-тренер «Баварии» возглавил Бундестим после увольнения Ханса-Дитера Флика, под руководством которого команда в какой-то момент просто начала разваливаться.

    Коэффициенты матча Германия — Турция

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    По всей видимости, немцы чересчур успокоились из-за того, что им не надо участвовать в отборочном турнире Евро-2024, который пройдет следующим летом в их стране.

    В прошлом месяце сборная Германии одержала победу над США (3:1) и сыграла вничью с Мексикой (2:2).

    Также стоит отметить победу над Францией (2:1) в сентябре. В этом матче Германия играла под руководством Руди Феллера, который временно выполнял роль главного тренера.

    Турция

    Сборная Турции может играть в свое удовольствие в оставшихся матчах, абсолютно не думая о результатах.

    Турция — входит в число сборных, которые уже гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы.

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    • И надо признать, что команда Винченцо Монтеллы приятно удивила. В прошлом месяце она одержала сенсационную гостевую победу над Хорватией (1:0) и разгромила Латвию (4:0).

    Сборная Турции выиграла семь из десяти предыдущих матчей. На этом отрезке она не смогла забить только в одной игре.

    Прогноз и ставка

    На Германию в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу Турции — 6.55.

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    С одной стороны, результат в такой игре не имеет никакого значения, но немцам надо срочно спасать свою репутацию.

    Серия поражений под руководством Флика показала, что сборная Германии явно не туда свернула. Поэтому теперь даже в таких матчах Бундестим будет играть на результат.

    Ставка — победа сборной Германии с форой (-1,5) за 2.09.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Германии больше 2,5 за 2.28.

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