«Мильонариос» на своем поле сыграет против «Атлетико Насьональ» в первом финальном матче Кубка Колумбии. Поединок пройдет в ночь на 16 ноября начало — в 04:00 по ск. «Мильонариос» — «Атлетико Насьональ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мильонариос»

«Мильонариос» в этом розыгрыше Кубка Колумбии стартовал с 1/8 финала. И до решающего противостояния он не проиграл ни одной игры, выиграв четыре матча при двух ничьих.

Клуб из города Богота в данном турнире каждый раз побеждал в родных стенах, пропустив трех матчах всего один гол при шести забитых. На предыдущей стадии он одолел «Кукуту» — 1:0 и 1:1.

В недавно завершившейся Клаусуре чемпионата Колумбии «бело-синие» финишировали лишь на седьмой позиции, но эта строка позволила им пробиться в следующий этап первенства.

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И там «Мильонариос» успел провести пока только один поединок, обыграв на выезде как раз предстоящего противника со счетом 1:0.

«Атлетико Насьональ»

«Атлетико Насьональ» также до финального матча преодолел три стадии. И за шесть проведенных встреч в кубковом соревновании он выиграл пять игр при одном фиаско.

Причем забили «зелено-белые» за весь турнир аж 13 голов при шести пропущенных. В полуфинале они только по пенальти прошли «Перейру», обменявший с ней домашними викториями — 3:1 и 0:2.

В Клаусуре чемпионата Колумбии клуб из города Медельин финишировал на пятой строке, обойдя предстоящего противника на три очка, и тоже получил право играть в финальной части.

И в первой игре следующего этапа, как упоминалось выше, «Атлетико Насьональ» дома уступил как раз «Мильонариосу» 0:1. И это фиаско стало для команды вторым подряд.

«Мильонариос» выиграл у «Атлетико Насьональ» в трех последних очных встречах по 1:0. До этого же пять из шести их противостояний завершились миром при одной победе «бело-синих». К слову, только в одной из девяти этих игр был превышен ТБ 2,5.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мильонариос» предлагают — 1.99.

На викторию «Атлетико Насьональ» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.38.

Прогнозируем, что оппоненты вновь распишут крайне нерезультативный поединок. Потому что этот будет лишь первая серия противостояния и никто не будет сильно рисковать, да и их очная статистика очень уж низовая.

А что касаемо исхода, то рискнем поставить на мировой исход, который встречался в их очных встречах в пяти из восьми последних официальных игр.