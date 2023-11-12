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    Одни забьют, другие — нет?!

    «Севилья» — «Бетис». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Примера, 12 ноября 2023 года

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    Иван Ракитич
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:30 мск. «Севилья» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Ноября 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:30 Бетис Бетис
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    «Севилья»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ныне «Севилья» оккупировала скромную 15 строчку в Примере.

    Команда выиграла лишь в двух матчах из 12. Да и с атакой имеются некоторые сложности: лишь 17 забитых голов.

    Коэффициенты матча Севилья — Бетис

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  • 2.173.553.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Севилья» добыла один балл. На выезде команда расписала мировую с «Сельтой» (1:1).

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    А вот после того команда потерпела поражение в Лиге чемпионов. «Севилья» по всем статьям уступила «Арсеналу» (0:2).

    И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Из пяти последних матчей «Севилья» дважды обыграла земляков.

    «Бетис»

    Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Бетис» пребывает 6 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации команда явно не преуспевает. В 12 матчах игроки «Бетиса» сумели отличиться всего лишь 16 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела сверхудачно. «Бетис» в Лиге Европы разгромил кипрский «Арис» (4:1).

    Эта победа стала для команды уже пятой кряду. Причем совсем недавно «Бетис» блеснул в Кубке Испании, разнеся в клочья оборону скромного «Эрнан Кортес» (12:1).

    Наверняка «Бетис» постарается сыграть на своих козырях. Гости уж точно намереваются продолжить свой победный ход.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Бетиса» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.68.

    «Бетис» по игре смотрится монолитнее, однако в дерби не побеждал уже почти два года.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.68.

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    «Севилья» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
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