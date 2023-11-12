«Севилья» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:30 мск. «Севилья» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ныне «Севилья» оккупировала скромную 15 строчку в Примере.

Команда выиграла лишь в двух матчах из 12. Да и с атакой имеются некоторые сложности: лишь 17 забитых голов.

Коэффициенты матча Севилья — Бетис 1X2Новым игрокам 2.173.553.40Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Севилья» добыла один балл. На выезде команда расписала мировую с «Сельтой» (1:1).

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А вот после того команда потерпела поражение в Лиге чемпионов. «Севилья» по всем статьям уступила «Арсеналу» (0:2).

И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Из пяти последних матчей «Севилья» дважды обыграла земляков.

«Бетис»

Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Бетис» пребывает 6 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 12 матчах игроки «Бетиса» сумели отличиться всего лишь 16 раз.

Свой последний поединок команда провела сверхудачно. «Бетис» в Лиге Европы разгромил кипрский «Арис» (4:1).

Эта победа стала для команды уже пятой кряду. Причем совсем недавно «Бетис» блеснул в Кубке Испании, разнеся в клочья оборону скромного «Эрнан Кортес» (12:1).

Наверняка «Бетис» постарается сыграть на своих козырях. Гости уж точно намереваются продолжить свой победный ход.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 2.18.

На викторию «Бетиса» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.68.

«Бетис» по игре смотрится монолитнее, однако в дерби не побеждал уже почти два года .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.68.