«Севилья»
Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ныне «Севилья» оккупировала скромную 15 строчку в Примере.
Команда выиграла лишь в двух матчах из 12. Да и с атакой имеются некоторые сложности: лишь 17 забитых голов.
Коэффициенты матча Севилья — Бетис
В предыдущем туре чемпионата «Севилья» добыла один балл. На выезде команда расписала мировую с «Сельтой» (1:1).
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А вот после того команда потерпела поражение в Лиге чемпионов. «Севилья» по всем статьям уступила «Арсеналу» (0:2).
И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Из пяти последних матчей «Севилья» дважды обыграла земляков.
«Бетис»
Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Бетис» пребывает 6 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации команда явно не преуспевает. В 12 матчах игроки «Бетиса» сумели отличиться всего лишь 16 раз.
Свой последний поединок команда провела сверхудачно. «Бетис» в Лиге Европы разгромил кипрский «Арис» (4:1).
Эта победа стала для команды уже пятой кряду. Причем совсем недавно «Бетис» блеснул в Кубке Испании, разнеся в клочья оборону скромного «Эрнан Кортес» (12:1).
Наверняка «Бетис» постарается сыграть на своих козырях. Гости уж точно намереваются продолжить свой победный ход.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 2.18.
На викторию «Бетиса» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.68.
«Бетис» по игре смотрится монолитнее, однако
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.68.