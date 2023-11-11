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    «Ленинградец» снова проиграет?

    «Волгарь» — «Ленинградец». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 ноября 2023 года

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    Сергей Кирьяков
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Ленинградцем» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 16:00 мск. «Волгарь» — «Ленинградец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Ноября 2023 года
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    «Волгарь»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно хуже ожидаемого. «Волгарь» находится на 17 месте в первом дивизионе.

    Правда, в последних матчах астраханцы существенно прибавили. Вылет из первой лиги уже не кажется столь отчетливым.

    Свой предыдущий поединок астраханцы провели блестяще. «Волгарь» на выезде забил три безответных мяча в ворота «Торпедо».

    Прогнозы на ФНЛ

    В двух последних поединках астраханцы победили. Причем команда не пропустила в них ни одного мяча.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Астраханцы явно намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны.

    «Ленинградец»

    Эта команда пока что твердо стоит на вылет. На текущий момент «Ленинградец» пребывает на последнем месте турнирной таблицы.

    Главной проблемой петербуржцев является слабая реализация. В 17 матчах игроки команды забили всего 12 раз.

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    • Свой последний поединок команда Сергея Кирьякова провела неудачно. Питерцы в родных стенах уступили «Кубани» (0:1).

    Причем в пяти своих последних матчах «Ленинградец» проиграл. Так что кризис явно затянулся, да и конкуренты набирают очки.

    Наверняка «Ленинградец» будет действовать вторым номером. Между тем, гости явно постараются добыть хотя бы балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Ленинградца» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.20.

    Астраханцы нынче на подъеме, тогда как «Ленинградец» проиграл пять своих последних матчей.

    Наш прогноз — Победа «Волгаря». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.

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    «Волгарь» — «Ленинградец»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ленинградец» снова проиграет?
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