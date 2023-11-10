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    «Боруссия» М не оставит шансов «Вольфсбургу»?

    «Боруссия» М — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 ноября 2023 года

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    «Боруссия» М
    10 ноября в матче чемпионата Германии сыграют «Боруссия» М и «Вольфсбург». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Боруссия» М — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Ноября 2023 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «Боруссия» М

    Команда далеко не лучшим образом начала нынешний сезон, но сейчас потихоньку старается выйти из этой ситуации и регулярно набирать очки. «Боруссия» М занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 10-ю баллами в активе.

    Команда отстает от 6-й позиции, которая позволит претендовать на еврокубки на 8 баллов — пока многовато. Причем менхенгладбахская команда — одна из самых пропускающих в лиге. «Боруссия» позволила поразить свои ворота 23 раза за 10 встреч при 19-и забитых.

    В последних 5-и матчах Бундеслиги команда стала играть куда лучше, чем на старте. За этот период «Боруссия» проиграла только «Кельну» (1:3), дважды победила и столько же раз сыграла вничью.

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    В последнем туре менхенгладбахцы и вовсе устроили голевую перестрелку с «Фрайбургом» (3:3). В том матче «Боруссия» вела в счете 3:1, но умудрилась упустить победу, пропустив 3-й гол на 90+6-й минуте с пенальти.

    В предстоящем матче команда встретится с непредсказуемым «Вольфсбургом», который может неожиданно победить любого соперника. К тому же, «Боруссия» занимает лишь 14-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 4 очка за 5 поединков.

    «Вольфсбург»

    Команда занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 13-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубкой на 5 баллов. Игра «Вольфсбурга» напоминает качели — команда может выдать несколько очень мощных встреч, а потом провалиться.

    Стоит отметить, что в гостях «Вольфсбург» действует далеко не лучшим образом. За 5 поединков команда набрала всего 3 балла, пропустив при этом 11 голов.

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    • В последних 5-и матчах Бундеслиги «Вольфсбург» выиграл только у «Айнтрахта» (2:0), трижды проиграл и один раз сыграл вничью. В последнем туре команда набрала один балл в матче с «Вердером» (2:2), упустив свое преимущество на 65-й минуте встречи.

    В последнем очном поединке между «Вольфсбургом» и «Боруссией» М «волки» проиграли со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. В том матче у «Вольфсбурга» практически не было никаких шансов. Сможет ли «Вольфсбург» реабилитироваться в этот раз? Большой вопрос.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Боруссию» М, коэффициент на победу которого равен 2.35. Успех «Вольфсбурга» оценивается в 2.90, ничья — в 3.80.

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    «Боруссия» М стабильно набирает очки в последнее время, а «Вольфсбург» далеко не лучшим образом выступает в гостях. Можно предположить, что хозяева одержат убедительную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» М за 2.35.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Боруссии» М 1.5 больше за 1.90.

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    «Боруссия» М — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» М не оставит шансов «Вольфсбургу»?
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