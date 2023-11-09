В четверг, 9 ноября польская «Легия» на своём поле примет боснийский «Зриньски». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете Е. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Легия» — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Легия»

В чемпионате Польши «Легия» занимает шестое место с активом в 23 очка. На семь пунктов больше у лидера первенства — команды «Шлёнск».

«Легия» наконец, прервала проигрышную серию, которая состояла из пяти матчей. В рамках 14-го тура чемпионата Польши клуб с минимальным счетом переиграл команду «Радомяк» (1:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В Лиге конференций польский клуб поднялся с последнего места на первое, обыграв в третьем туре «Зриньски» со счётом 2:1. В составе «Легии» победный гол на 64-й минуте забил нападающий Блаж Крамер. Таким образом коллектив набрал 6 очков в турнирной таблице.

В первом туре «Легия» переиграла «Астон Виллу» (3:2), а во втором — уступила АЗ (0:1).

«Зриньски»

«Зриньски» проиграл в Лиге конференций вторую игру подряд, в итоге боснийцы потеряли первую строчку в группе Е.

После неудачной игры с «Астон Виллой» (0:1), «Зриньски» потерпел фиаско в матче с «Легией» (1:2). К экватору основной сетки боснийцы подошли с 3 набранными очками и победой над АЗ из Нидерланд (4:3).

В чемпионате Боснии и Герцеговины «Зриньски» занимает 2 место. В графе «набранные очки» красутся цифра 26. От лидера — команды «Борац» отставание составляет 4 пункта.

В предстоящей игре против «Легии» под вопросом участие хорвата Марина Магдича. У футболиста боснийского «Зриньски» — травма.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев: на победу «Легии» можно поставить за 1.48, ничью оценивают в 4.45, а на победу «Зриньски» — в 6.31.

Прогноз: «Легия» сейчас выдает мощную беспроигрышную серию, поляки не проигрывают уже седьмой матч подряд. Или «Зриньски» возродит интригу в группе Е, если победит. Или «Легия» фактически обеспечит себе место в плей-офф Лиги конференций. Есть вероятность, что в этом матче будет забито много голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: Не исключаем, что футболисты «Легии» и «Зриньски» в очередной раз обменяются голами.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.