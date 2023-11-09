В четверг, 9 ноября финский ХИК сыграет против немецкого «Айнтрахта» на своём поле. Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 20:45 (мск). ХИК — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ХИК

20-летний финский футболист Максим Стёпин выбыл из строя и не сможет помочь своему клубу в игре против «Айнтрахта». К слову, в третьем туре ХИК потерпел крупное гостевое поражние от немецкого клуба (0:6).

После трех туров ХИК занимает последнее четвертое место в группе G с одним набранным очком, благодаря ничьей с «Абердином» (1:1) в Лиге конференций.

Стартовую встречу в Лиге конференций футболисты ХИКа проиграли греческому ПАОКу (2:3). Вышли вперед благодаря голу Хассане Банде. Но затем чемпион Финляндии пропустил трижды. Сократить отставание в счете удалсь лишь благодаря голу на 99-й минуте — отличился Боян Радулович.

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На внутренней арене ХИК идет на первом месте. После 27 сыгранных матчей финский клуб набрал 53 очка.

«Айнтрахт»

В квартете G «Айнтрахт» занимает второе место. За плечами команды шесть очков. Коллектив Бундеслиги одержал победу над «Абердином» (2:1) и разгромил ХИК (6:0). Первую строчку в группе «Айнтрахт» уступает греческому ПАОКу, которовму немецкий коллектив проиграл (1:2).

В чемпионате Германии «Айнтрахт» поднялся сразу на две строчки и занимает 7 место. Команда набрала 17 очков после 10 сыгранных матчей.

В рамках минувшего 10-го тура «Айнтрахт» добился крупной победы над «Унионом» со счетом 3:0.

В лазарете команды проходят реабилитацию еще 3 игрока. Саймон Симони, Мехди Луне, Себастьян Роде по-прежнему находятся на больничной койке из-за травм.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу ХИКа можно поставить за 7.02, ничью оценивают в 4.95. А на победу «Айнтрахта» — 1.40.

Прогноз: «Айнтрахт» фаворит пары и наверняка одержит победу в матче. Ожидаем, что немецкий клуб добьется успеха с перевесом, как минимум в два мяча.

Ставка: Фора «Айнтрахта» (-2) с коэффициентом 2.70.

Альтернативный прогноз: Можно ожидать в матче от трех забитых голов и более.

Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.32.