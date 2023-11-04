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    «Милан» вернется к победам?

    «Милан» — «Удинезе». Ставка (к. 1.85) и прогноз на Серию А 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Удинезе»
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    «Милан» — фаворит матча
    4 ноября в 22:45 мск стартует матч 11-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» примет «Удинезе». «Милан» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Ноября 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Удинезе Удинезе
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    «Милан»

    Команда занимает 3-е место в таблице Серии А, отставая от 1-й строчки лишь на три балла, на которой плотно засел «Интер». «Милан» явно борется за титул.

    В последних 5-ти матчах команда обыграла только «Дженоа» (1:0), забив единственный гол только на 87-й минуте. При этом проиграли «россонери» дважды.

    Коэффициенты матча Милан — Удинезе

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  • 1.474.607.20Бонус$9500
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    Несмотря на это, у клуба есть интересная тройка нападения, которая может сделать результат уже в нынешнем сезоне. Рафаэл Леау — Оливье Жиру — Кристиан Пулишич отлично сыгрались между собой, но в последнее время у футболистов как-то не идет.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, поэтому форма хозяев оставляет желать лучшего.

    «Удинезе»

    Фриульцы находятся аккурат над зоной вылета Серии А на 17-й строчке. За 10 туров клуб разжился лишь семью очками. На его счету нет ни одной победы.

    В последнем туре у «Удинезе» была мировая с «Монцей» (1:1). Поражений в этом сезоне у «черно-белых» только 3, однако все 3 соперника из топ-5. Это «Фиорентина» (0:2), «Наполи» (1:4) и «Ювентус» (0:3).

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  • Вчера

    • На этой неделе клуб еще и вылетел из Кубка Италии. Во втором раунде турнира «Зебры» проиграли в дополнительное время «Кальяри» (1:2) из Серии B.

    В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при четырех поражениях и восемь ничьих, поэтому у гостей просто мизерные шансы на три очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,47. Успех «Удинезе» оценивается в 7,20, ничья — в 4,60.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет 1-й тайм и матч за 2,10, ведь хозяева, как явный фаворит, более чем способны это сделать.

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    «Милан» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» вернется к победам?
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