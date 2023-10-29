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    «Лилль» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Франции, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Монако»
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    Александр Головин в прошлом туре сделал дубль
    В воскресенье, 29 октября, в 10-м туре французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле примет «Монако». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Лилль» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Октября 2023 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 17:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Лилль»

    В прошлом розыгрыше чемпионата Франции «Лилль» финишировал на пятой строке и заработал билет в еврокубки. В текущем первенстве он на данный момент идет также пятым.

    «Доги» набрали в девяти поединках 15 баллов и отстают от третьей позиции всего на три очка. У них четыре виктории, три мировых исхода и два проигрыша.

    Коэффициенты матча Лилль — Монако

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    В минувшем туре первенства коллектив на своем поле нанес поражение «Бресту» со счетом 1:0, а после этого он в матче Лиги конференций на своем поле переиграл братиславский «Слован» 2:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Сейчас у «Лилля» 5-матчевая серия без поражений, в которой он добился трех викторий. На своем поле в этом чемпионате он выиграл три игры при одном фиаско.

    «Монако»

    «Монако» в прошлом чемпионате Франции выступил неудачно и пролетел мимо еврокубков. В текущем же сезон клуб пока идет во главе турнирной таблицы с 20 очками.

    Правда, конкуренты отстают совсем незначительно, находясь на расстоянии 1-2 баллов. У клуба из княжества шесть викторий, два ничейных результата и всего одно фиаско.

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    • И это поражение случилось месяц тому назад, когда монегаски на своем поле уступили 0:1 «Ницце», которая сейчас идет второй. Однако после этого они выиграли последующие три игры.

    В этот удачный период «Монако» справился на выезде с «Реймсом» 3:1, а также на своем поле переиграл 3:2 «Марсель» и «Мец» 2:1 в прошлом туре. В гостях коллектив Головина по два раза побеждал и расписывал мировые.

    Отметим, что в трех их пяти последних очных встреч этих команд была ничья, а также в этот период они по разу обыграли друг друга. И в трех случаях данного отрезка забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Монако» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.96.

    «Лилль» не впечатляет в плане своей результативности и вряд ли сможет улучшить эти показатели в матче против лидера. Да и «Монако», скорее всего, не будет сильно раскрываться на выезде. В общем, ставим на низовой исход.

    А что касаемо исход, то прогнозируем здесь ничью, ведь в последнее время эти клубы в играх между собой часто делили очки.

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    «Лилль» — «Монако»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать голевой феерии
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