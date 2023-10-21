«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

Эта команда находится в районе экватора таблицы. Нынешнее 12 место для «Сассуоло» можно назвать характерным.

В 8 поединках чемпионата «Сассуоло» пропустил 14 мячей. Зато атака выглядит относительно неплохо — 12 точных ударов.

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В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» разжился одним зачетным баллом. На выезде команда не уступила «Лечче» (1:1).

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Зато «Сассуоло» не так давно поочередно одолел «Ювентус» (4:2) и «Интер» (2:1). Так что авторитетов команда точно не боится.

Хозяева явно постараются разжиться очками. Правда, три последних очных встречи с римлянами завершились для команды поражениями.

«Лацио»

Эта команда начала нынешний чемпионат явно хуже ожидаемого. «Лацио» сейчас пребывает на скромном 13 месте турнирной таблицы.

Главным бичом римлян является реализация. Лациале отличились всего лишь 10 голами в 8 матчах Серии А.

В минувшем туре чемпионата римляне наконец-то победили. Дома «Лацио» сумел переиграть крепкую «Аталанту» (3:2).

До того команда одолела еще и «Селтик» (2:1) в Лиге чемпионов. В своей группе римляне занимают 2 место по итогам 2 первых туров.

Наверняка «Лацио» будет активно атаковать. Римляне находятся явно не на своем месте, к тому же прибавляют в плане результатов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лацио» предлагают — 2.61.

На викторию «Сассуоло» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.85.

Римляне постепенно прибавляют , тогда как «Сассуоло» имеет проблемы с надежностью тылов.

Наш прогноз — Победа «Лацио». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.43.