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    «Сассуоло» — «Лацио». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Серия А, 21 октября 2023 года

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    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Октября 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 21:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Сассуоло»

    Эта команда находится в районе экватора таблицы. Нынешнее 12 место для «Сассуоло» можно назвать характерным.

    В 8 поединках чемпионата «Сассуоло» пропустил 14 мячей. Зато атака выглядит относительно неплохо — 12 точных ударов.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Лацио

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  • 2.753.702.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» разжился одним зачетным баллом. На выезде команда не уступила «Лечче» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Зато «Сассуоло» не так давно поочередно одолел «Ювентус» (4:2) и «Интер» (2:1). Так что авторитетов команда точно не боится.

    Хозяева явно постараются разжиться очками. Правда, три последних очных встречи с римлянами завершились для команды поражениями.

    «Лацио»

    Эта команда начала нынешний чемпионат явно хуже ожидаемого. «Лацио» сейчас пребывает на скромном 13 месте турнирной таблицы.

    Главным бичом римлян является реализация. Лациале отличились всего лишь 10 голами в 8 матчах Серии А.

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  • 18/10/2023

    • В минувшем туре чемпионата римляне наконец-то победили. Дома «Лацио» сумел переиграть крепкую «Аталанту» (3:2).

    До того команда одолела еще и «Селтик» (2:1) в Лиге чемпионов. В своей группе римляне занимают 2 место по итогам 2 первых туров.

    Наверняка «Лацио» будет активно атаковать. Римляне находятся явно не на своем месте, к тому же прибавляют в плане результатов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лацио» предлагают — 2.61.

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    На викторию «Сассуоло» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.85.

    Римляне постепенно прибавляют, тогда как «Сассуоло» имеет проблемы с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа «Лацио». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.43.

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    «Сассуоло» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Лацио» добыть три очка?
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