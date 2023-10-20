«Осасуна» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 10-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:00 мск. «Осасуна» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Команда показала довольно средние результаты на старте нынешнего сезона, занимая 12-е место в таблице Примеры с 10-ю очками в активе. «Осасуна» вполне может побороться за высокие места, до еврокубков всего 5 очков. Команде только необходимо стабильно набирать очки.

Проблема «Осасуны» — в низкой результативности, команда забила всего 9 голов в 9-и встречах Примеры — это один из худших результатов в лиге. В последних матчах особенно ощущалась нехватка голов.

Коэффициенты матча Осасуна — Гранада 1X2Новым игрокам 1.803.804.50Бонус$9500

В последних 4-х матчах чемпионата Испании «Осасуна» забила только 2 гола, и то в одном матче с «Алавесом» (2:0), а в остальных поразить ворота соперника не получилось.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Впрочем, «Осасуна» выиграла только один матч из последних 6-и, четырежды проиграла и один раз сыграла вничью. В последнем матче с «Реалом» (0:4) у команды ничего не получилось. «Осасуна» нанесла только один удар в створ, а Джуд Беллингем оформил дубль.

«Гранада»

Команда полностью провалила старт сезона, занимая предпоследнее 19-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. «Гранада» отстает от спасительной 17-й строчки на 2 балла, но для того, чтобы выбраться из зоны вылета необходимо побеждать, с чем у команды большие проблемы.

Кроме того, «Гранада» пропустила очень много голов — 23 мяча за 9 встреч при 15-и забитых. Несмотря на это, команда в последние матчи начала набирать очки, играя исключительно вничью.

В 3-х последних турах «Гранада» поделила очки с соперниками, особенно удивила ничья с «Барселоной» в последнем туре (2:2). В том матче команда даже вела со счетом 2:0, но упустила свое преимущество, пропустив на 85-й минуте. «Сине-гранатовые» полностью задавили «Гранаду» во 2-м тайме.

В последней очной встрече команда проиграла «Осасуне» со счетом 0:2, пропустив всего голы во 2-м тайме. Сможет ли «Гранада» продолжить удивлять своих соперников? «Осасуна» на своем поле будет настроена только на победу, а «Гранада» может попробовать реализовать свои моменты на контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осасуны» предлагают — 1.77.

На викторию «Гранады» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.90.

В предстоящем матче «Осасуна» будет владеть преимуществом. Можно предположить, что хозяева заберут свои очки, но матч получится низовым.

Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.93. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.80.