18 октября в Монтевидео на стадионе «Сентенерио» в 4-м туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Уругвая сыграет против команды Бразилии. Начло игры запланировано на 03:00 по мск. Уругвай — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уругвай

Последний раз сборная Уругвая не смогла отобраться в финальную часть ЧМ в 2006 году. После того она осечек в отборах не допускала и в 2010 году даже стала бронзовым призером.

А вот на мундиале 2022 года в Катаре «чарруа» выступили неудачно и не смогли преодолеть даже групповой этап, оказавшись в квартете ниже Португалии и Южной Кореи.

И после мирового форума уругвайцы провели сперва четыре товарняка, выиграв три из них и расписав одну мировую. А в сентябре они стартовали и в квалификации ЧМ-2026 с домашней победы над Чили 3:1.

Все прогнозы на футбол

Однако в последующих двух матчах отбора Уругвай не побеждал, уступив на выезде 1:2 Эквадору и поделив в гостях очки с Колумбией 2:2 пару дней тому назад.

Бразилия

Сборная Бразилии еще ни разу в истории не оступалась в отборочных циклах к чемпионатам мира, каждый раз добывая путевку на мировые первенства.

Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 «селесао» стали победителями компании, ни разу не проиграв за 17 встреч, выиграв 14 из них при трех мировых исходах.

В финальной же части мундиаля, который прошел в Катаре прошлой зимой, бразильцы остановились в шаге от медалей, вылетев на стадии четвертьфинала, проиграв там по пенальти сборной Хорватии (1:1, пен 2:4).

Этот отбор Бразилия начала с двух викторий, поочередно одолев еще в сентябре с Боливией 5:1 дома и с Перу 1:0 в гостях. А вот октябрьский матч она провела неудачно, не справившись на своем поле со слабенькой Венесуэлой 1:1.

Уругвай не может обыграть Бразилию с 2001 года или 12 встреч подряд, проиграв семь раз за это время, в том числе и дважды в прошлом отборе — 0:2 дома и 1:4 в гостях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Бразилии предлагают — 2.01.

На викторию Уругвая дают — 4.20, ничья оценена — в 3.45.

У сборной Уругвая отличный состав, они много атакуют и много забивают, особенно на своем поле. А вероятность гола от команды Бразилии всегда очень высокая. В общем, ставим на обмен голами.

А что касаемо исхода, то ставим здесь на викторию «пентакампеонов», которые будут жаждать реабилитироваться после осечки с Венесуэлой. Тем более «чарруа» являются удобным соперником для бразильцев.