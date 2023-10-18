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    Уругвай и Бразилия обменяются голами

    Уругвай — Бразилия. Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, квалификация ЧМ-2026, 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Бразилия
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    18 октября в Монтевидео на стадионе «Сентенерио» в 4-м туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Уругвая сыграет против команды Бразилии. Начло игры запланировано на 03:00 по мск. Уругвай — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 18 Октября 2023 года
    Уругвай
  • Монтевидео
    •  Уругвай 03:00 Бразилия Бразилия
  • Бразилиа
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    Уругвай

    Последний раз сборная Уругвая не смогла отобраться в финальную часть ЧМ в 2006 году. После того она осечек в отборах не допускала и в 2010 году даже стала бронзовым призером.

    А вот на мундиале 2022 года в Катаре «чарруа» выступили неудачно и не смогли преодолеть даже групповой этап, оказавшись в квартете ниже Португалии и Южной Кореи.

    И после мирового форума уругвайцы провели сперва четыре товарняка, выиграв три из них и расписав одну мировую. А в сентябре они стартовали и в квалификации ЧМ-2026 с домашней победы над Чили 3:1.

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    Однако в последующих двух матчах отбора Уругвай не побеждал, уступив на выезде 1:2 Эквадору и поделив в гостях очки с Колумбией 2:2 пару дней тому назад.

    Бразилия

    Сборная Бразилии еще ни разу в истории не оступалась в отборочных циклах к чемпионатам мира, каждый раз добывая путевку на мировые первенства.

    Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 «селесао» стали победителями компании, ни разу не проиграв за 17 встреч, выиграв 14 из них при трех мировых исходах.

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    • В финальной же части мундиаля, который прошел в Катаре прошлой зимой, бразильцы остановились в шаге от медалей, вылетев на стадии четвертьфинала, проиграв там по пенальти сборной Хорватии (1:1, пен 2:4).

    Этот отбор Бразилия начала с двух викторий, поочередно одолев еще в сентябре с Боливией 5:1 дома и с Перу 1:0 в гостях. А вот октябрьский матч она провела неудачно, не справившись на своем поле со слабенькой Венесуэлой 1:1.

    Уругвай не может обыграть Бразилию с 2001 года или 12 встреч подряд, проиграв семь раз за это время, в том числе и дважды в прошлом отборе — 0:2 дома и 1:4 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Бразилии предлагают — 2.01.

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    На викторию Уругвая дают — 4.20, ничья оценена — в 3.45.

    У сборной Уругвая отличный состав, они много атакуют и много забивают, особенно на своем поле. А вероятность гола от команды Бразилии всегда очень высокая. В общем, ставим на обмен голами.

    А что касаемо исхода, то ставим здесь на викторию «пентакампеонов», которые будут жаждать реабилитироваться после осечки с Венесуэлой. Тем более «чарруа» являются удобным соперником для бразильцев.

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    Уругвай — Бразилия: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на футбол. Уругвай и Бразилия обменяются голами
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