Сборная Чили сыграет на своем поле против команды Перу в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Матч пройдет 13 октября в Сантьяго, начало — в 03:00 мск. Чили — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Сборная Чили занимает восьмое место в таблице южноамериканской отборочной группы, набрав в двух турах только одно очко.

Чилийцы начали квалификацию с гостевого поражения от сборной Уругвая — 1:3.

В следующем матче команда Мартина Ласарте сыграла вничью с Колумбией — 0:0. И с учетом уровня соперника это не самых худший результат даже для домашней игры.

Ранее в этом году сборная Чили провел четыре товарищеских матча, в которых одержала три победы. Правда, по-настоящему ценной можно считать разве что победу над Парагваем (3:2).

Также стоит отметить, что чилийцы слабо провел отбор на ЧМ-2022, набрав в 18-ти матчах лишь 19 очков.

Перу

Сборная Перу тем временем находится на седьмой строчке, опережая Чили только по дополнительным показателям.

Перуанцы в первом матче отбора сыграли вничью с Парагваем — 0:0.

Во втором туре команда Рикардо Гареки потерпела домашнее поражение от Бразилии — 0:1. Маркиньос забил единственный гол за несколько минут до финального свистка.

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Кроме того, в этом году сборная Перу, как и чилийцы, провела четыре товарищеских матча. И здесь у нее были довольно серьезные соперники — Германия (0:2), Марокко (0:0), Южная Корея (1:0) и Япония (1:4).

Сборная Перу набрала 10 очков в девяти выездных матчах квалификации на ЧМ-2022, при этом забив лишь семь мячей.

Прогноз и ставка

На Чили в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу Перу — за 5.10.

Чилийцы вряд ли будут сильно рисковать даже дома, в этом нет никаких сомнений. Гости тоже будут «сушить» игру.

Поэтому вполне вероятно, что болельщики увидят скучный матч, который завершится вничью. Типичная история для Южной Америки.

Ставка — ничья за 3.60.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.60.