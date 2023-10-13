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    Сборные Чили и Перу так и не смогут открыть счет?

    Чили — Перу. Ставка (к. 3.60) и прогноз на отборочный турнир ЧМ-2026 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Перу
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    Чилийцы набрали одно очко в первых двух матчах отбора ЧМ-2026
    Сборная Чили сыграет на своем поле против команды Перу в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Матч пройдет 13 октября в Сантьяго, начало — в 03:00 мск. Чили — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чили

    Сборная Чили занимает восьмое место в таблице южноамериканской отборочной группы, набрав в двух турах только одно очко.

    Чилийцы начали квалификацию с гостевого поражения от сборной Уругвая — 1:3.

    В следующем матче команда Мартина Ласарте сыграла вничью с Колумбией — 0:0. И с учетом уровня соперника это не самых худший результат даже для домашней игры.

    Ранее в этом году сборная Чили провел четыре товарищеских матча, в которых одержала три победы. Правда, по-настоящему ценной можно считать разве что победу над Парагваем (3:2).

    Также стоит отметить, что чилийцы слабо провел отбор на ЧМ-2022, набрав в 18-ти матчах лишь 19 очков.

    Перу

    Сборная Перу тем временем находится на седьмой строчке, опережая Чили только по дополнительным показателям.

    Перуанцы в первом матче отбора сыграли вничью с Парагваем — 0:0.

    Во втором туре команда Рикардо Гареки потерпела домашнее поражение от Бразилии — 0:1. Маркиньос забил единственный гол за несколько минут до финального свистка.

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    Кроме того, в этом году сборная Перу, как и чилийцы, провела четыре товарищеских матча. И здесь у нее были довольно серьезные соперники — Германия (0:2), Марокко (0:0), Южная Корея (1:0) и Япония (1:4).

    Сборная Перу набрала 10 очков в девяти выездных матчах квалификации на ЧМ-2022, при этом забив лишь семь мячей.

    Прогноз и ставка

    На Чили в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу Перу — за 5.10.

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    Чилийцы вряд ли будут сильно рисковать даже дома, в этом нет никаких сомнений. Гости тоже будут «сушить» игру.

    Поэтому вполне вероятно, что болельщики увидят скучный матч, который завершится вничью. Типичная история для Южной Америки.

    Ставка — ничья за 3.60.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.60.

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    Чили — Перу: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Сборные Чили и Перу так и не смогут открыть счет?
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