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    Отдаст ли Хорватия лидерство Турции?

    Хорватия — Турция. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Турция
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    Хорватия лидирует в группе
    В четверг, 12 октября, сборная Хорватии сыграет против национальной команды Турции в седьмом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Хорватия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 12 Октября 2023 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 21:45 Турция Турция
  • Анкара
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    Хорватия

    Сборная Хорватии занимает первое место в своей группе, набрав в четырех матчах 10 очков — столько же у ее грядущего соперника, который провел на матч больше.

    Отрыв от Армении, которая находится на третьей строчке, составляет три очка, однако и она также провела на игру больше. В общем, на данный момент ситуация под контролем.

    Коэффициенты матча Хорватия — Турция

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    В своем последнем матче команда как раз обыграла на выезде южнокавказскую сборную. Благодаря голу уже на 13-й минуте она победила с результатом 1:0.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В семи последних поединках во всех турнирах «Шашечные» потерпели лишь одно поражение при пяти победах и одной ничьей, так что они выглядят явным фаворитом.

    Турция

    Команда неплохо проводит отбор на Евро-2024. Турция находится на втором месте в своей группе, набрав 10 очков.

    Вот только обороняются турки не лучшим образом. В пяти матчах отбора она дала результативный сбой уже 6 раз.

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  • 05/10/2023

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Турция в гостях потерпела поражение от Японии в товарищеской встрече (2:4).

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей меньше шансов, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Хорватию, коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех Турции оценивается в 5,50, ничья — в 3,60.

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    В семи из 10 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,24.

    Еще один вариант ставки — Хорватия выиграет за 1,72, поскольку хозяева выиграли четыре из пяти последних матчей.

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    Хорватия — Турция: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Отдаст ли Хорватия лидерство Турции?
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