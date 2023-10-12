В четверг, 12 октября, сборная Хорватии сыграет против национальной команды Турции в седьмом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Хорватия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Сборная Хорватии занимает первое место в своей группе, набрав в четырех матчах 10 очков — столько же у ее грядущего соперника, который провел на матч больше.

Отрыв от Армении, которая находится на третьей строчке, составляет три очка, однако и она также провела на игру больше. В общем, на данный момент ситуация под контролем.

Коэффициенты матча Хорватия — Турция 1X2Новым игрокам 1.653.805.90Бонус$9500

В своем последнем матче команда как раз обыграла на выезде южнокавказскую сборную. Благодаря голу уже на 13-й минуте она победила с результатом 1:0.

Все прогнозы на Евро-2024

В семи последних поединках во всех турнирах «Шашечные» потерпели лишь одно поражение при пяти победах и одной ничьей, так что они выглядят явным фаворитом.

Турция

Команда неплохо проводит отбор на Евро-2024. Турция находится на втором месте в своей группе, набрав 10 очков.

Вот только обороняются турки не лучшим образом. В пяти матчах отбора она дала результативный сбой уже 6 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Турция в гостях потерпела поражение от Японии в товарищеской встрече (2:4).

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей меньше шансов, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Хорватию, коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех Турции оценивается в 5,50, ничья — в 3,60.

В семи из 10 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,24.

Еще один вариант ставки — Хорватия выиграет за 1,72, поскольку хозяева выиграли четыре из пяти последних матчей.