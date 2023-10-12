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    Кто окажется среди лидеров южноамериканского отбора?

    Колумбия — Уругвай. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, квалификация на ЧМ-2026, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Уругвай
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    Колумбия — фаворит матча
    12 октября сборная Колумбии сыграет против национальной команды Уругвая в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Встреча начнется в 23:30 мск. Колумбия — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Колумбия

    Колумбийцы давненько не радуют позитивными результатами. Правда, на текущий отборочный цикл у команды максимальный настрой.

    Старт в отборе для сборной вышел успешным. Колумбия с минимальным счетом сумела одолеть сборную Венесуэлы.

    Но во втором туре «Кофейщики» потеряли очки, сыграв вничью с Чили (0:0) на выезде. Поэтому сейчас они занимают третье место, отставая от лидера Бразилии и второй Аргентины на два очка.

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    В последних 13 поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при 10 победах при трех ничьих, поэтому у хозяев отличные шансы взять три балла.

    Уругвай

    Сборная Уругвая стартовала в отборочном турнире с домашней победы над Чили — 3:1. Одним из героев матча стал полузащитник Николас де ла Крус, дважды поразивший чилийские ворота.

    Уругвайцы начали квалификацию чемпионата мира с победы в 12-й раз подряд. Подобное ранее не удавалось никому.

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    • Тем не менее, уже в прошлом туре сборную ожидало разочарование. На выезде команда проиграла Эквадору (1:2). Теперь она занимает четвертую строчку с отставанием в один балл от соперника.

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при пяти победах и одной ничьей, так что сопернику будет непросто выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Колумбию, коэффициент на победу которой равен 2,12. Успех Уругвая оценивается в 3,80, ничья — в 3,28.

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    В последних 10 из 13 матчей хозяева победили при отсутствии поражений.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Колумбия выиграет за 2,12.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,95, поскольку в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    Колумбия — Уругвай: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Кто окажется среди лидеров южноамериканского отбора?
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