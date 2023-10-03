Что с Месси? Без аргентинца «Интер Майами» может пролететь мимо плей-офф МЛС

Лионель Месси получил травму. Это мы знаем. Он пропустил несколько последних игр за «Интер Майами», не попав в заявку на несколько самых важных матчей сезона. Он не был в полной боеготовности еще с сентябрьского международного перерыва, поскольку все это началось во время победы Аргентины над Эквадором в отборочном матче чемпионата мира.

Это то, что мы знаем. И, честно говоря, этого недостаточно. Это потому, что все, что произошло с Месси и его травмой, было окутано тайной и держалось в секрете. Если и есть какие-либо ответы относительно статуса Месси, то они исходят не от тех, кто находится на стадионе DRV PNK.

Пока «Майами» готовится к финальным матчам сезона МЛС, тем играм, которые будут иметь ключевое значение для их слабых надежд на плей-офф, статус Месси остается полной загадкой. Достаточно ли он здоров, чтобы в какой-то момент выйти на поле? Вернется ли он в ближайшее время? Какова вообще его травма, ведь на данный момент существуют противоречивые сообщения о том, с чем вообще столкнулся Месси!

Болельщики, СМИ, оппоненты... На протяжении всего этого процесса всех держали в неведении, и это вызвало у многих разочарование и чувство напряженности, поскольку статус Месси остается полностью неопределенным.

Как это произошло

Когда игроки отправлялись на сентябрьские международные матчи, «Интер Майами» был на пике популярности. Они уже выиграли Кубок Лиги при помощи Месси, и аргентинец также давал клубу слабые надежды на то, чтобы, вопреки ужасному началу сезона, выйти в плей-офф МЛС.

В тот момент Месси улетел в Аргентину, и «Интер Майами» прекрасно понимал, что на несколько игр им придется остаться без своей суперзвезды. Разумеется, он вышел в стартовом составе Аргентины в отборочном матче чемпионата мира против Эквадора и забил победный гол потрясающим штрафным ударом, благодаря чему чемпионы мира 2022 года начали цикл 2026 года на высоком уровне.

Лионель Месси globallookpress.com

Однако когда матч подходил к концу, Месси был заменен на 89-й минуте из-за очевидной травмы. Его исключили из состава на последующий матч против Боливии после того, как тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что он вернется со дня на день.

Таковы были ожидания, когда он вернулся в Майами, и, возможно, поначалу это было правдой. Однако, к сожалению, Месси уже довольно давно «вот вот вернется».

Пропущенные матчи

После победы в решающей игре над «Спортинг Канзас-Сити» 16 сентября «Интер Майами» проиграл «Атланте Юнайтед». Из-за этого неизбежное возвращение Месси пришлось бы как нельзя кстати.

Месси вернулся в следующем матче: победа над «Торонто» со счетом 4:0. Однако продержался он недолго, так как его заменили в середине первого тайма. Незадолго до того, как он покинул поле, все видели, как Месси разминал ногу, но главный тренер Майами Тата Мартино сказал, что проблема была всего лишь в усталости.

«У него была старая травма, которая его беспокоила», — сказал Мартино. «Обследование, которое он делал в сборной, не показало никаких травм. Мы все равно поберегли его, чтобы он был в безопасности».

Лионель Месси globallookpress.com

Это было понятное объяснение. Месси 36 лет, и он сыграл невероятное количество игр не только за свою карьеру, но и за последние несколько месяцев. В какой-то момент ему обязательно понадобится отдых.

Однако, поскольку с тех пор он отсутствовал, стало ясно, что проблема Месси является чем-то более серьезным, хотя «Майами» не раскрыл, насколько она серьезна на самом деле.

Усталость или что-то большее?

Это все, о чем можно было спросить перед финалом Открытого Кубка США: вернется ли Месси после пропуска матча против «Орландо Сити», учитывая, что на кону трофей?

Около половины вопросов, заданных Мартино и Серхио Бускетсу, касались статуса Месси, поскольку репортеры со всего мира искали хоть малейшую подсказку о состоянии аргентинца. Они ничего не получили.

«Мы понимаем причины и желание знать эту информацию, но мы не пытаемся быть загадочными или что-то в этом роде», — сказал Мартино. «Если бы это не был Месси, СМИ не спрашивали бы о нем! Никаких планов относительно операции нет, так что забудьте об этом. Нам нужно подумать о том, как долго игроку придется находиться вне игры, чтобы сыграть еще один матч».

«Если это не финал, мы не будем рисковать. Это финал, и он может принести вам титул. Это может занять 90 или 120 минут, но если бы это была просто еще одна игра, мы бы не стали рисковать».

Месси, конечно, не играл в том финале, поскольку «Интер Майами» проиграл «Хьюстон Динамо». Затем он не сыграл матче, закончившемся ничьей 1:1 с «Нью-Йорк Сити». И поскольку в среду приближается ключевой матч против «Чикаго Файр», до сих пор не ясно, когда Месси вернется.

Во время той игры в Нью-Йорке начали появляться сообщения о том, что Месси получил разрыв подколенного сухожилия, из-за которого он, вероятно, выпадет из игры до конца сезона МЛС.

Лионель Месси globallookpress.com

Неофициальный подкаст «Интер Майами» сообщил, что травма действительно была получена в матче против «Торонто», что еще больше усугубило первоначальную проблему, возникшую в матче с Эквадором. Мартино, однако, отмел эти сообщения, добавив еще больше загадочности в ситуацию, в которой ее и так было много.

«Время покажет, правда ли то, что я говорю, или прав тот человек, который сделал эти сообщение», — сказал Мартино. «Вот что я говорю. Мы смотрим на ситуацию от игры к игре. Мы собираемся оценить состояние Месси. Если он окажется на скамейке запасных, если он выйдет на поле, будь то против "Чикаго" или "Цинциннати", мы это увидим. Он тренируется по отдельной программе, но чувствует себя все лучше и лучше».

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Эта игра в Чикаго ответит на некоторые вопросы, как и предстоящий состав Аргентины на международный перерыв, поскольку и клубу, и стране, возможно, придется принимать решения относительно своего звездного игрока.

Почему это важно

Вы можете легко понять подход «Интер Майами» ко всей этой ситуации. Им невыгодно, чтобы остальной мир знал о статусе Месси. Они захотят, чтобы соперники планировали игру с учетом его присутствия, беспокоились из-за него, готовились к нему, даже если он не готов играть. Однако секретность «Майами» оставила тех, кто снаружи клуба, в неведении, и эти люди не слишком этому рады.

Месси, конечно, был основным фактором продаж билетов в МЛС с момента его прибытия, а матчи с участием «Майами» бьют рекорды цен для тех, кто хочет увидеть Месси. Однако в течение последнего месяца или около того фанаты не были уверены, что они получат за свой билет: тратят ли они сотни долларов, чтобы увидеть Месси или просто Факундо Фариаса?

Было замечено, как болельщики уходили после замены Месси в матче с «Торонто». Один фанат, который заплатил большие деньги, чтобы увидеть Месси в Атланте, был «опустошен», в то время как другой сказал, что не мог найти слов, чтобы сказать сыну, что тот не сможет увидеть своего кумира.

Бускетс справедливо заметил, что это не ответственность игроков и что те, кто находится на поле, не являются «машинами». Фанаты купили билеты на «Интер Майами», а не на Лионеля Месси, и в этом отношении они получили то, что им обещали.

Тем не менее, какая-то прозрачность должна быть. В МЛС нет официальных отчетов о состоянии игроков, какие есть в других спортивных лигах Северной Америки. Команды не обязаны раскрывать информацию о травмах. Из-за этого статусы игроков могут оставаться загадочными вплоть до тех пор, пока состав не будет опубликован за час до начала матча.

Фанаты Месси globallookpress.com

Однако ситуация с Месси выдвинула эту дискуссию на передний план. В мире, где билеты стоят все дороже, где ставки на спорт теперь легализованы во многих штатах США, где болельщики тратят больше времени, денег и усилий, чтобы увидеть свои команды, чем когда-либо прежде, обязаны ли клубы обеспечить некоторую прозрачность для публики?

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Ответ: да. В следующем году цены на абонементы «Интер Майами» вырастут на 82 процента. Цены по всей лиге тоже растут. Болельщики платят больше, чем их коллеги в большинстве других стран, чтобы посмотреть матчи МЛС, а многие — и увидеть Месси. В течение многих лет МЛС удавалось обходиться без прозрачности в некоторых областях, будь то правила набора состава или отчеты о травмах, но по мере того, как популярность лиги растет, фанаты требуют большего.

Разочарование нарастает, цены падают

Беглый взгляд на социальные сети покажет, что многие из них разочарованы всем этим. Эта загадка, связанная с Месси, не доставляет никому удовольствия, особенно тем, кто финансово заинтересован в том, что в конечном итоге произойдет.

«Тридцать семь минут, сыгранных за Месси за последние 23 дня», — написал в твиттере бывшая звезда МЛС и нынешний ведущий ESPN Геркулес Гомес. «Более чем очевидно, что он был или все еще травмирован. Месси никому ничего не должен — травмирован он или нет, это не его вина.»

Лионель Месси globallookpress.com

«То, что "Интер Майами" не раскрывает серьезность травмы — это одно дело. Но держать людей в напряжении ради продажи билетов и рекламы — это другое. Если люди думают, что есть вероятность того, что он сыграет, они будут выкладывать деньги, чтобы увидеть его. Все настолько просто. МЛС должна требовать раскрытия информации о травмах, как это делается в НФЛ. Множество денег меняющих владельцев зависит от этой деликатной информацией, как в спортивных букмекерских конторах, так и в продажах билетов».

«Чикаго Файр» объявили, что билеты на стадион уже распроданы на среду, добавив, что в перерыве между таймами состоится специальное шоу. Будет ли Месси играть? Никто пока толком не знает.

Однако из-за этой неопределенности цены на билеты на вторичном рынке начали падать. Хотя ожидается огромная толпа, цены упали на сотни долларов. Те, кто приедет, должны увидеть напряженную игру, но они могут не увидеть Месси.

«Если его нет на поле, они все равно очень хорошая команда», — сказал в понедельник тренер «Файр» Фрэнк Клопас. «Они сделали несколько действительно отличных трансферов во вторичном окне. Это проявляется в каждом матче, в том, как они играют и борются за победу... Очевидно, что с Месси на поле это другая команда, потому что у вас есть один игрок, от которого в любой момент невозможно отвести взгляд, и он может в один момент изменить результат игры».

Дорога в плей-офф

В среду, 4 октября, в Чикаго на кону будут стоять места в плей-офф. И «Файр», и Интер Майами нужна победа. Это чрезвычайно важная игра.

Поскольку до конца регулярного сезона осталось всего четыре игры, «Майами» отстает от места в плей-офф на четыре очка. «Чикаго» сравнялись с «Монреалем» по очкам за девятое и последнее место в плей-офф, но они сыграли на одну игру больше, чем «Майами» Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

Правда такова: «Майами» почти наверняка нужно будет победить, чтобы обойти четыре команды впереди и получить путевку в постсезон. Поражение от «Чикаго» практически положит конец их мечтам. Однако, если они все же выиграют, им придется найти способ обойти «Цинциннати», победителя регулярного чемпионата, перед двумя финальными играми, обе против «Шарлотты».

Статус Месси вполне может оставаться загадкой для каждой из этих игр. Если «Майами» действительно проиграет, возможно, все прояснится, и клуб решит закрыть вопрос ради своего же блага. А до тех пор все, кто участвует в МЛС, будут с нетерпением следить за тем, сыграет ли Месси в этих жизненно важных матчах.