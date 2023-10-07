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    Сможет ли «Милан» одолеть генуэзцев?

    «Дженоа» — «Милан». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия А, 7 октября 2023 года

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    Оливье Жиру
    «Дженоа» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 21:45 мск. «Дженоа» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Октября 2023 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 21:45 Милан Милан
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    «Дженоа»

    Наверняка генуэзцы будут лишь бороться за выживание. Старт чемпионата это подтвердил: команда находится на 14 месте в таблице.

    В 7 поединках Серии А игроки «Дженоа» настреляли 10 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила на гол больше.

    Коэффициенты матча Дженоа — Милан

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    В предыдущем туре чемпионата «Дженоа» не смогла добиться победы. Генуэзцы удовлетворились лишь ничьей с «Удинезе» (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    А вот до того «Дженоа» уверенно переиграла «Рому» (4:1). Да и вообще, игра команды постепенно налаживается.

    «Дженоа» наверняка не будет лишь отсиживаться в тылах. Да и мотивация дать достойный бой одному из лидеров присутствует.

    «Милан»

    Эта команда начала чемпионат многообещающе. «Милан» сейчас пребывает на 2 месте турнирной таблицы Серии А.

    А вот с реализацией дела у команды обстоят неплохо. В 7 матчах чемпионата игроки «Милана» забили 15 мячей.

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  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата миланцы добыли три очка. Дома «россонери» уверенно переиграли «Лацио» (2:0).

    После того команда Стефано Пьоли сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в рамках Лиги чемпионов. К слову, в главном турнире Старого Света миланцы еще не пропускали.

    Наверняка «Милан» будет активно атаковать. Оливье Жиру отличился уже 4 голами в чемпионате, и явно постарается улучшить свои показатели.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Дженоа» дают — 3.99, ничья оценена — в 3.65.

    Несмотря на занятость в еврокубках, миланцы не должны испытать сложностей в этой встрече.

    Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.

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