«Дженоа» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 21:45 мск. «Дженоа» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Наверняка генуэзцы будут лишь бороться за выживание. Старт чемпионата это подтвердил: команда находится на 14 месте в таблице.

В 7 поединках Серии А игроки «Дженоа» настреляли 10 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила на гол больше.

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В предыдущем туре чемпионата «Дженоа» не смогла добиться победы. Генуэзцы удовлетворились лишь ничьей с «Удинезе» (2:2).

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А вот до того «Дженоа» уверенно переиграла «Рому» (4:1). Да и вообще, игра команды постепенно налаживается.

«Дженоа» наверняка не будет лишь отсиживаться в тылах. Да и мотивация дать достойный бой одному из лидеров присутствует.

«Милан»

Эта команда начала чемпионат многообещающе. «Милан» сейчас пребывает на 2 месте турнирной таблицы Серии А.

А вот с реализацией дела у команды обстоят неплохо. В 7 матчах чемпионата игроки «Милана» забили 15 мячей.

В минувшем туре чемпионата миланцы добыли три очка. Дома «россонери» уверенно переиграли «Лацио» (2:0).

После того команда Стефано Пьоли сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в рамках Лиги чемпионов. К слову, в главном турнире Старого Света миланцы еще не пропускали.

Наверняка «Милан» будет активно атаковать. Оливье Жиру отличился уже 4 голами в чемпионате, и явно постарается улучшить свои показатели.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.04.

На викторию «Дженоа» дают — 3.99, ничья оценена — в 3.65.

Несмотря на занятость в еврокубках, миланцы не должны испытать сложностей в этой встрече .

Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.