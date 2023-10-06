«Лечче» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:45 мск. «Лечче» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

«Лечче» приятно удивил своих болельщиков на старте сезона. Клуб регулярно набирал очки. Заметно, что в раздевалке команды отличная атмосфера.

Клуб в семи турах Серии А набрал 11 очков. В активе южан три победы и две ничьи. Поражений пока только два. Также команда добилась одной победы в матче Кубка Италии.

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До позапрошлого тура первенства «Лечче» находился в зоне Лиги чемпионов, однако сейчас осел на седьмой позиции с отставанием в три пункта от топ-4.

Все прогнозы на Серию А

В двух последних поединках коллектив потерпел два поражения после успешного старта, так что налицо его спад, а значит и вопросы по поводу перспектив взять очки в грядущей встрече.

«Сассуоло»

«Сассуоло» также провалил старт сезона. Команда много проигрывала, но совсем недавно ее игроков словно подменили.

Сначала «Сассуоло» дома победил «Ювентус» со счетом 4:2. Но на этом клуб не остановился. Спустя несколько ней он в гостях неожиданно одолел «Интер» (2:1).

Эти успехи позволили «Сассуоло» улучшить свое положение в турнирной таблице. Сейчас клуб идет на 11-м месте, набрав девять очков в семи встречах.

В последних трех поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив победил дважды при одном поражении, так что с такой формой у него неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лечче», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Сассуоло» оценивается в 2,81, ничья — в 3,63.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,08.

Еще один вариант ставки — «Сассуоло» выиграет за 3,63, поскольку в двух из трех последних матчей гости победили, тогда как хозяева уступили в двух последних играх.