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    Усугубится ли спад «Лечче»?

    «Лечче» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Серия А, 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Сассуоло»
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    «Сассуоло» занимает 11-е место
    «Лечче» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:45 мск. «Лечче» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Октября 2023 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 21:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Лечче»

    «Лечче» приятно удивил своих болельщиков на старте сезона. Клуб регулярно набирал очки. Заметно, что в раздевалке команды отличная атмосфера.

    Клуб в семи турах Серии А набрал 11 очков. В активе южан три победы и две ничьи. Поражений пока только два. Также команда добилась одной победы в матче Кубка Италии.

    Коэффициенты матча Лечче — Сассуоло

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  • 2.453.602.85Бонус$9500
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    До позапрошлого тура первенства «Лечче» находился в зоне Лиги чемпионов, однако сейчас осел на седьмой позиции с отставанием в три пункта от топ-4.

    Все прогнозы на Серию А

    В двух последних поединках коллектив потерпел два поражения после успешного старта, так что налицо его спад, а значит и вопросы по поводу перспектив взять очки в грядущей встрече.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» также провалил старт сезона. Команда много проигрывала, но совсем недавно ее игроков словно подменили.

    Сначала «Сассуоло» дома победил «Ювентус» со счетом 4:2. Но на этом клуб не остановился. Спустя несколько ней он в гостях неожиданно одолел «Интер» (2:1).

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    • Эти успехи позволили «Сассуоло» улучшить свое положение в турнирной таблице. Сейчас клуб идет на 11-м месте, набрав девять очков в семи встречах.

    В последних трех поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив победил дважды при одном поражении, так что с такой формой у него неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лечче», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Сассуоло» оценивается в 2,81, ничья — в 3,63.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,08.

    Еще один вариант ставки — «Сассуоло» выиграет за 3,63, поскольку в двух из трех последних матчей гости победили, тогда как хозяева уступили в двух последних играх.

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    «Лечче» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. Усугубится ли спад «Лечче»?
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