Менхегладбахская «Боруссия» на своем поле сыграет против «Майнца» на старте 7-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча пройдет 6 октября, начало — в 21:30 по мск. «Боруссия» М — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Коллектив из Менхенгладбаха в прошлом розыгрыше Бундеслиги финишировал в середине турнирной таблицы, существенно проиграв седьмой строке, которая позволяла получить билет в еврокубки.

В текущем же чемпионате Германии «Боруссия» после шести туров набрала всего пять баллов и находится в нижней части турнирной таблицы, опережая всего на два пункта красную зону.

Начали «жеребята» с крупной победы над любителями в Кубке страны, после чего стартовали и в Бундеслиги, выдав на старте 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проиграли и расписали две мировуе.

Календарь и таблица Бундеслиги

И только в прошлом игровом дне «Боруссия» прервала этот неудачный период, одолев в выездном поединке аутсайдера «Бохум» со счетом 3:1, забив еще в первом тайме три безответных гола.

«Майнц»

«Майнц» в прошлом сезоне чемпионата Германии финишировал на строку выше, чем предстоящий противник, набрав на три очка больше.

Этот же розыгрыш Бундеслиги «карнавальщики» пока полностью проваливают, заработав всего лишь один пункт в шести играх и засели на дне турнирной таблицы.

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Свой единственный балл «красно-белые» добыли во втором игровом дне, расписав тогда мировую на своем поле с «Айнтрахтом» 1:1. После того они проиграли четыре игры подряд, в том числе и в прошлом туре дома «Байеру» 0:3.

В прошлом сезоне «Майнц» дважды одолел гладбахцев — 4:0 и 1:0, а сезоном ранее они обе встречи завершили мировыми исходами по 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают — 2.12.

На викторию «Майнца» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.96.

Прогнозируем, что «жеребята» на своей арене смогут справиться с последней командой этого чемпионата, тем самым прервав длительную негативную серию с этим соперником.

Также ставим еще на то, что хозяева смогут отличиться в каждом из таймов.