«Боруссия» М
Коллектив из Менхенгладбаха в прошлом розыгрыше Бундеслиги финишировал в середине турнирной таблицы, существенно проиграв седьмой строке, которая позволяла получить билет в еврокубки.
В текущем же чемпионате Германии «Боруссия» после шести туров набрала всего пять баллов и находится в нижней части турнирной таблицы, опережая всего на два пункта красную зону.
Начали «жеребята» с крупной победы над любителями в Кубке страны, после чего стартовали и в Бундеслиги, выдав на старте 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проиграли и расписали две мировуе.
Календарь и таблица Бундеслиги
И только в прошлом игровом дне «Боруссия» прервала этот неудачный период, одолев в выездном поединке аутсайдера «Бохум» со счетом 3:1, забив еще в первом тайме три безответных гола.
«Майнц»
«Майнц» в прошлом сезоне чемпионата Германии финишировал на строку выше, чем предстоящий противник, набрав на три очка больше.
Этот же розыгрыш Бундеслиги «карнавальщики» пока полностью проваливают, заработав всего лишь один пункт в шести играх и засели на дне турнирной таблицы.
Свой единственный балл «красно-белые» добыли во втором игровом дне, расписав тогда мировую на своем поле с «Айнтрахтом» 1:1. После того они проиграли четыре игры подряд, в том числе и в прошлом туре дома «Байеру» 0:3.
В прошлом сезоне «Майнц» дважды одолел гладбахцев — 4:0 и 1:0, а сезоном ранее они обе встречи завершили мировыми исходами по 1:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают — 2.12.
На викторию «Майнца» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.96.
Прогнозируем, что «жеребята» на своей арене смогут справиться с последней командой этого чемпионата, тем самым прервав длительную негативную серию с этим соперником.
Также ставим еще на то, что хозяева смогут отличиться в каждом из таймов.