В четверг, 5 октября, в Афинах на стадионе «ОПАП Арена» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «АЕК» сыграет против «Аякса». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «АЕК» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЕК»

«АЕК» в прошлом сезоне сделал золотой дубль в Греции, выиграв Кубок и чемпионский титул. И благодаря этому команда получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.

Там афинский коллектив стартовал с третьей стадии обора и смог сначала пройти загребское «Динамо», но на последнем этапе квалификации он проиграл дважды бельгийскому «Антверпену» и отправился в ЛЕ.

Коэффициенты матча АЕК Афины — Аякс 1X2Новым игрокам 2.183.803.20Бонус$9500

И в первом туре второго по рангу еврокубка «черно-желтые» на выезде довольно-таки неожиданно смогли выиграть у английского «Брайтона» на его поле со счетом 3:2.

Календарь и таблица Лиги Европы

В преддверии этого поединка «АЕК» потерпел гостевое фиаско от «ОФИ» 0:2 в чемпионате Греции, где он идет пока пятым. Отметим, что этим поражением афиняне прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой четыре раза выиграли.

«Аякс»

«Аякс» в прошлом сезоне финишировал лишь на третьей позиции в чемпионате Нидерландов и впервые за последнее время пролетел мимо Лиги чемпионов, довольствовавшись только Лигой Европы.

Да и там клубу из Амстердама пришлось начинать с квалификации, где он сравнительно легко прошел болгарский «Лудогорец». А на старте группового турнира он дома расписал мировую с «Марселем» 3:3.

В своей последней проведенной игре «божьи сыновья» на своем поле потерпели крупное фиаско от роттердамского «Фейеноорда» со счетом 0:4 в чемпионате страны, где они идут в нижней части таблицы.

Стоит отметить, что в текущем сезоне «Аякс» выиграл только две игры из восьми в разных турнирах, а к этому поединку подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой трижды уступал.

Между собой эти коллективы провели четыре поединка, все которые выиграл «Аякс» с общим счетом 9:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «АЕКа» предлагают — 2.24.

На викторию «Аякса» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.79.

«Аякс» к этой игре подходит в весьма разобранном состоянии, поэтому «АЕК» вполне может прервать негативную серию в играх с амстердамцами.

И также от данного поединка вполне можно ждать верхового исхода, ведь обе команды демонстрируют неплохую результативность.