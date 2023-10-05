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    «АЕК» прервет негативную серию в играх с «Аяксом»?

    «АЕК» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «АЕК» — «Аякс»
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    «АЕК»
    В четверг, 5 октября, в Афинах на стадионе «ОПАП Арена» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «АЕК» сыграет против «Аякса». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «АЕК» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 05 Октября 2023 года
    АЕК Афины
  • Афины
    •  АЕК Афины 19:45 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «АЕК»

    «АЕК» в прошлом сезоне сделал золотой дубль в Греции, выиграв Кубок и чемпионский титул. И благодаря этому команда получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.

    Там афинский коллектив стартовал с третьей стадии обора и смог сначала пройти загребское «Динамо», но на последнем этапе квалификации он проиграл дважды бельгийскому «Антверпену» и отправился в ЛЕ.

    Коэффициенты матча АЕК Афины — Аякс

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    И в первом туре второго по рангу еврокубка «черно-желтые» на выезде довольно-таки неожиданно смогли выиграть у английского «Брайтона» на его поле со счетом 3:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В преддверии этого поединка «АЕК» потерпел гостевое фиаско от «ОФИ» 0:2 в чемпионате Греции, где он идет пока пятым. Отметим, что этим поражением афиняне прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой четыре раза выиграли.

    «Аякс»

    «Аякс» в прошлом сезоне финишировал лишь на третьей позиции в чемпионате Нидерландов и впервые за последнее время пролетел мимо Лиги чемпионов, довольствовавшись только Лигой Европы.

    Да и там клубу из Амстердама пришлось начинать с квалификации, где он сравнительно легко прошел болгарский «Лудогорец». А на старте группового турнира он дома расписал мировую с «Марселем» 3:3.

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    • В своей последней проведенной игре «божьи сыновья» на своем поле потерпели крупное фиаско от роттердамского «Фейеноорда» со счетом 0:4 в чемпионате страны, где они идут в нижней части таблицы.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне «Аякс» выиграл только две игры из восьми в разных турнирах, а к этому поединку подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой трижды уступал.

    Между собой эти коллективы провели четыре поединка, все которые выиграл «Аякс» с общим счетом 9:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «АЕКа» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Аякса» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.79.

    «Аякс» к этой игре подходит в весьма разобранном состоянии, поэтому «АЕК» вполне может прервать негативную серию в играх с амстердамцами.

    И также от данного поединка вполне можно ждать верхового исхода, ведь обе команды демонстрируют неплохую результативность.

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