В четверг, 5 октября шотландский «Абердин» на своём поле примет финский ХИК. Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Абердин» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Абердин»

«Абердин» в чемпионате и Кубке Шотландии выдает выигрышную серию, которая состоит из трёх матчей. Были обыграны «Рейнджерс» (3:1) и дважды «Росс Каунти» (2:1, 4:0).

В чемпионате своей страны «Абердин» поднялся на 7 место — у команды теперь 8 набранных очков. От лидирующей команды лиги — «Селтика» — отставание составляет 11 очков.

Все прогнозы на Лигу конференций

В Лиге конференций «Абердин» стартовал с проигрыша, команда уступила немецкому «Айнтрахту» (1:2). Несмотря на поражение в составе «Абердина» отметим гол в исполнении Данте Полвара.

ХИК

ХИК стартовую игру Лиги конференций также провалил, проиграв греческому ПАОКу (2:3).

В этом противостоянии финские футболисты вышли вперед благодаря голу Хассане Банде. Но затем чемпион Финляндии пропустил трижды. Сократить отставание в счете удалсь лишь благодаря голуна 99-й минуте — отличился Боян Радулович.

На внутренней арене ХИК идет на первом месте. После 25 сыгранных матчей участник Лиги конференций набрал 53 очка.

1 октября ХИК провел матч в чемпионате Финляндии и сыграл вничью с «Сейняйоки» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяева. На победу «Абердина» можно поставить за 1.89, ничью оценивают в 3.68, а на победу ХИКа — в 3.88.

Прогноз: ХИК в этом матче выглядит уверенно, финиский клуб может при возможности устроить проблемы «Абердину».

Ставка: Фора ХИКа (-2.5) с коэффициентом 1.98.

Альтернативный прогноз: «Абердин» и ХИК — команды забивные и вполне могут снова устроить голевое шоу во втором туре группового этапа Лиги конференций.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.14.