«Абердин»
«Абердин» в чемпионате и Кубке Шотландии выдает выигрышную серию, которая состоит из трёх матчей. Были обыграны «Рейнджерс» (3:1) и дважды «Росс Каунти» (2:1, 4:0).
В чемпионате своей страны «Абердин» поднялся на 7 место — у команды теперь 8 набранных очков. От лидирующей команды лиги — «Селтика» — отставание составляет 11 очков.
Все прогнозы на Лигу конференций
В Лиге конференций «Абердин» стартовал с проигрыша, команда уступила немецкому «Айнтрахту» (1:2). Несмотря на поражение в составе «Абердина» отметим гол в исполнении Данте Полвара.
ХИК
ХИК стартовую игру Лиги конференций также провалил, проиграв греческому ПАОКу (2:3).
В этом противостоянии финские футболисты вышли вперед благодаря голу Хассане Банде. Но затем чемпион Финляндии пропустил трижды. Сократить отставание в счете удалсь лишь благодаря голуна 99-й минуте — отличился Боян Радулович.
На внутренней арене ХИК идет на первом месте. После 25 сыгранных матчей участник Лиги конференций набрал 53 очка.
1 октября ХИК провел матч в чемпионате Финляндии и сыграл вничью с «Сейняйоки» (1:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяева. На победу «Абердина» можно поставить за 1.89, ничью оценивают в 3.68, а на победу ХИКа — в 3.88.
Прогноз: ХИК в этом матче выглядит уверенно, финиский клуб может при возможности устроить проблемы «Абердину».
Ставка: Фора ХИКа (-2.5) с коэффициентом 1.98.
Альтернативный прогноз: «Абердин» и ХИК — команды забивные и вполне могут снова устроить голевое шоу во втором туре группового этапа Лиги конференций.
Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.14.