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    Кто одержит победу в битве аутсайдеров?

    «Абердин» — ХИК. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет G, 5 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Абердин» — ХИК
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    ХИК — ПАОК
    В четверг, 5 октября шотландский «Абердин» на своём поле примет финский ХИК. Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Абердин» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 05 Октября 2023 года
    Абердин
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Абердин 22:00 ХИК ХИК
  • Хельсинки
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    «Абердин»

    «Абердин» в чемпионате и Кубке Шотландии выдает выигрышную серию, которая состоит из трёх матчей. Были обыграны «Рейнджерс» (3:1) и дважды «Росс Каунти» (2:1, 4:0).

    В чемпионате своей страны «Абердин» поднялся на 7 место — у команды теперь 8 набранных очков. От лидирующей команды лиги — «Селтика» — отставание составляет 11 очков.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В Лиге конференций «Абердин» стартовал с проигрыша, команда уступила немецкому «Айнтрахту» (1:2). Несмотря на поражение в составе «Абердина» отметим гол в исполнении Данте Полвара.

    ХИК

    ХИК стартовую игру Лиги конференций также провалил, проиграв греческому ПАОКу (2:3).

    В этом противостоянии финские футболисты вышли вперед благодаря голу Хассане Банде. Но затем чемпион Финляндии пропустил трижды. Сократить отставание в счете удалсь лишь благодаря голуна 99-й минуте — отличился Боян Радулович.

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    • На внутренней арене ХИК идет на первом месте. После 25 сыгранных матчей участник Лиги конференций набрал 53 очка.

    1 октября ХИК провел матч в чемпионате Финляндии и сыграл вничью с «Сейняйоки» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяева. На победу «Абердина» можно поставить за 1.89, ничью оценивают в 3.68, а на победу ХИКа — в 3.88.

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    Прогноз: ХИК в этом матче выглядит уверенно, финиский клуб может при возможности устроить проблемы «Абердину».

    Ставка: Фора ХИКа (-2.5) с коэффициентом 1.98.

    Альтернативный прогноз: «Абердин» и ХИК — команды забивные и вполне могут снова устроить голевое шоу во втором туре группового этапа Лиги конференций.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.14.

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    «Абердин» — ХИК: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Кто одержит победу в битве аутсайдеров?
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