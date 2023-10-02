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    «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир». Ставка (к. 2.59) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Башакшехир» борется за выживание
    2 октября в матче 7-го тура чемпионата Турции сыграют «Кайсериспор» и «Башакшехир». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Октября 2023 года

    «Кайсериспор»

    Команда стартовала в чемпионате на своем уровне. «Кайсериспор» в шести первых турах набрал девять очков и занимает восьмое место.

    Вот только ее результативность не на высшем уровне. Клуб забил всего семь мячей в ворота соперников.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла потерпела поражение. «Кайсериспор» на выезде потерпел поражение от «Бешикташа» (1:2).

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    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков при двух ничьих и четырех поражениях, так что хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.

    «Истанбул Башакшехир»

    Команда, похоже, будет сражаться за выживание. Вот и сейчас «Истанбул Башакшехир» осел на 18-м месте турнирной таблицы.

    Главной проблемой «Истанбул Башакшехира» является слабый уровень реализации. В шести стартовых поединках чемпионата игроки команды отличились всего тремя голами.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Истанбул Башакшехир» в гостях уступил «Фенербахче» (0:4).

    В семи последних поединках коллектив потерпел шесть поражений при одной победе, так что у гостей немного шансов на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Башакшехир», коэффициент на победу которого равен 2,56. Успех «Кайсериспора» оценивается в 2,59, ничья — в 3,40.

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    В шести из семи своих последних матчей гости потерпели поражение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Кайсериспор» победит за 2,59.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,09, поскольку в шести из семи последних матчей «Башакшехира» по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Башакшехир» из зоны вылета?
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