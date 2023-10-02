«Кайсериспор»
Команда стартовала в чемпионате на своем уровне. «Кайсериспор» в шести первых турах набрал девять очков и занимает восьмое место.
Вот только ее результативность не на высшем уровне. Клуб забил всего семь мячей в ворота соперников.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла потерпела поражение. «Кайсериспор» на выезде потерпел поражение от «Бешикташа» (1:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков при двух ничьих и четырех поражениях, так что хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.
«Истанбул Башакшехир»
Команда, похоже, будет сражаться за выживание. Вот и сейчас «Истанбул Башакшехир» осел на 18-м месте турнирной таблицы.
Главной проблемой «Истанбул Башакшехира» является слабый уровень реализации. В шести стартовых поединках чемпионата игроки команды отличились всего тремя голами.
Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Истанбул Башакшехир» в гостях уступил «Фенербахче» (0:4).
В семи последних поединках коллектив потерпел шесть поражений при одной победе, так что у гостей немного шансов на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Башакшехир», коэффициент на победу которого равен 2,56. Успех «Кайсериспора» оценивается в 2,59, ничья — в 3,40.
В шести из семи своих последних матчей гости потерпели поражение.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Кайсериспор» победит за 2,59.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,09, поскольку в шести из семи последних матчей «Башакшехира» по крайней мере один из соперников не забивал.