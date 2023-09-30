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    Три очка для «Желтой субмарины»?

    «Хетафе» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Примера, 30 сентября 2023 года

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    Хуан Фойт
    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 15:00 мск. «Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Сентября 2023 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 15:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Хетафе»

    Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Хетафе» добыл всего 8 очков и занимает 10 место в таблице.

    В семи поединках команде удалось добыть всего лишь две виктории. Да и 13 пропущенных мячей говорят о явных проблемах в обороне.

    Коэффициенты матча Хетафе — Вильярреал

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  • 2.953.202.60Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Хетафе» расписал сухую мировую с «Атлетиком».

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    А вот до того «Хетафе» уступил в перестрелке «Реал Сосьедаду» (3:4). Зато удалось переиграть «Осасуну» (3:2).

    «Хетафе» наверняка постарается разжиться очками. Правда, из пяти последних очных поединков с «Вильярреалом» команда проиграла четырежды.

    «Вильярреал»

    Эта команда начала чемпионат не лучшим образом. «Вильярреал» сейчас пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

    А вот с надежностью тылов у команды имеются явные сложности. В 7 матчах Примеры «Вильярреал» пропустил уже 13 раз.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Вильярреал» в родных стенах сенсационно уступил «Жироне» (1:2).

    Более того, «Желтая субмарина» не побеждает уже на протяжении трех последних поединков. Да и атака не блещет результативностью.

    И уж точно «Вильярреал» постарается зацепиться за очки. Пора бы команде возвращаться в привычную борьбу за еврокубковые места.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Хетафе» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.24.

    «Вильярреал» традиционно успешно противостоит «Хетафе», плюс сейчас явно находится не на своем месте в таблице.

    Наш прогноз — Победа «Вильярреала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.18.

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    «Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Желтой субмарины»?
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