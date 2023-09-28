«Фрозиноне»
«Фрозиноне» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А после пяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.
Столь бодрый старт «канареек» для многих, конечно же, стал сюрпризом.
Коэффициенты матча Фрозиноне — Фиорентина
«Фрозиноне» ни разу не проигрывал с тех пор, как в первом туре уступил на своем поле «Наполи» (1:3).
После этого команда Эусебио Ди Франческо одержала две домашние победы над очень серьезными соперниками — «Аталантой» (2:1) и «Сассуоло» (4:2).
Гостевые встречи с «Удинезе» и «Салернитаной» завершились вничью.
«Фиорентина»
«Фиорентина» тем временем находится на пятой строчке, набрав в пяти турах десять очков.
В предыдущем матче клуб из Флоренции одержал гостевую победу над «Удинезе» (2:0).
Интересно, что команда Винченцо Итальяно сделала это всего лишь через несколько дней после непростой выездной встречи с бельгийским «Генком» (2:2) в Лиге Европы.
Также стоит отметить классную домашнюю победу над «Аталантой» (3:2) в середине текущего месяца.
До сих пор у «Фиорентины» был лишь один провальный матч — гостевой против миланского «Интера», в котором она пропустила четыре безответных мяча.
Прогноз и ставка
На «Фрозиноне» в этом матче можно поставить за 3.82, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Фиорентины» — за 1.94.
В данном случае есть несколько причин, почему не стоит ставить на фаворита. Первая — «Фрозиноне» в порядке на своем поле, «Аталанта» и «Сассуоло» могут подтвердить.
И вторая — график «Фиорентины», которая регулярно проводит по два матча в неделю. Гостям банально может не хватить энергии. К тому же, для них это будет третья подряд гостевая игра.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.18.