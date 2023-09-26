«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианы провально начали новый сезон. В шести тура «красные дьяволы» смогли добыть только три победы и трижды проиграли. Команда из Манчестера семь раз поразила ворота соперника, но при этом целых десять раз пропустила в свои.

В итоге сейчас у манчестерцев девять очков и восьмая позиция в турнирной таблице. Они на девять пунктов отстают от лидирующего «Манчестер Сити». Подопечным Эрика тен Хага вновь вряд ли удастся побороться за чемпионство в этом сезоне.

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Также «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в Лиге чемпионов. В результативном поединке английская команда на выезде проиграла мюнхенской «Баварии» (3:4). Грубейшую ошибку в той игре допустил голкипер команды Андре Онана.

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В последней игре «МЮ» на выезде переиграл «Бернли» (1:0), до этого были поражения от «Брайтона» и «Арсенала» с одинаковым счетом 1:3. Перед этим «красные» переиграли «Ноттингем Форест» (3:2). Вничью команда в этом сезоне еще не играла.

«Кристал Пэлас»

Команда из Кройдона, южный Лондон, средне стартовала в новом сезоне. За шесть матчей «стекольшики» смогли дважды победить, дважды сыграть вничью и дважды проиграть. Они играют нерезультативно, поэтому забили только шесть мячей, а в свои пропустили на один больше.

В итоге на данный момент в активе «орлов» восемь очков. Лондонский коллектив расположился на девятой позиции в турнирной таблице. Команда из столицы Англии является крепким середняком лиги и думается, что таким и будет.

Столичная дружина уже успела провести один матч Кубка лиги. В поединке 1/32 финала «Кристал Пэлас» на выезде переиграл «Плимут» (4:2), но еще к 58-й минуте уступал команде из Чемпионшипа со счетом 0:2, однако нашел в себе силы переломить игру.

В последней игре подопечные Роя Ходжсона в родных стенах сыграли вничью с «Фулхэмом» (0:0). До этого было гостевое поражение от «Астон Виллы» (1:3). Лишь перед этим лондонцы смогли на своем поле переиграть «Вулверхэмптон» (3:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают поставить за 1.59.

На викторию «Кристал Пэлас» дают 5.50, ничья оценена в 4.10.

Это Кубок лиги и нестабильный «Манчестер Юнайтед», поэтому предположим, что игра завершится вничью.

Также сделаем ставку на то, что команды смогут поразить ворота друг друга.