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    «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» забьют друг другу

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 4.10) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
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    Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш
    «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 26 Сентября 2023 года

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианы провально начали новый сезон. В шести тура «красные дьяволы» смогли добыть только три победы и трижды проиграли. Команда из Манчестера семь раз поразила ворота соперника, но при этом целых десять раз пропустила в свои.

    В итоге сейчас у манчестерцев девять очков и восьмая позиция в турнирной таблице. Они на девять пунктов отстают от лидирующего «Манчестер Сити». Подопечным Эрика тен Хага вновь вряд ли удастся побороться за чемпионство в этом сезоне.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас

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    Также «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в Лиге чемпионов. В результативном поединке английская команда на выезде проиграла мюнхенской «Баварии» (3:4). Грубейшую ошибку в той игре допустил голкипер команды Андре Онана.

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    В последней игре «МЮ» на выезде переиграл «Бернли» (1:0), до этого были поражения от «Брайтона» и «Арсенала» с одинаковым счетом 1:3. Перед этим «красные» переиграли «Ноттингем Форест» (3:2). Вничью команда в этом сезоне еще не играла.

    «Кристал Пэлас»

    Команда из Кройдона, южный Лондон, средне стартовала в новом сезоне. За шесть матчей «стекольшики» смогли дважды победить, дважды сыграть вничью и дважды проиграть. Они играют нерезультативно, поэтому забили только шесть мячей, а в свои пропустили на один больше.

    В итоге на данный момент в активе «орлов» восемь очков. Лондонский коллектив расположился на девятой позиции в турнирной таблице. Команда из столицы Англии является крепким середняком лиги и думается, что таким и будет.

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    • Столичная дружина уже успела провести один матч Кубка лиги. В поединке 1/32 финала «Кристал Пэлас» на выезде переиграл «Плимут» (4:2), но еще к 58-й минуте уступал команде из Чемпионшипа со счетом 0:2, однако нашел в себе силы переломить игру.

    В последней игре подопечные Роя Ходжсона в родных стенах сыграли вничью с «Фулхэмом» (0:0). До этого было гостевое поражение от «Астон Виллы» (1:3). Лишь перед этим лондонцы смогли на своем поле переиграть «Вулверхэмптон» (3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают поставить за 1.59.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают 5.50, ничья оценена в 4.10.

    Это Кубок лиги и нестабильный «Манчестер Юнайтед», поэтому предположим, что игра завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут поразить ворота друг друга.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» забьют друг другу
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