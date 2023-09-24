Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Эмполи» в пятом туре чемпионата Италии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 13:30 мск. «Эмполи» — «Интер» Милан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А после четырех туров, в которых не набрал ни одного очка.

Старт «Эмполи» в новой кампании получился настолько ужасным, что на этой неделе в ситуацию пришлось вмешиваться руководству.

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Сразу после увольнения Паоло Дзанетти пост главного тренера занял Аурелио Андреаццоли.

Решение было принято после сокрушительного поражения от «Ромы» в минувшее воскресенье. 0:7 — это чересчур жестко.

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Перед этим «Эмполи» проиграл «Вероне», «Монце» и «Ювентусу», при этом тоже не забив ни одного мяча.

«Интер»

«Интер» тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в четырех матчах максимальное количество очков.

«Интер» — единственная команда итальянского сезона, которая до сих пор идет без потерь.

В прошлом туре команда Симоне Индзаги уничтожила «Милан» — 5:1. «Нерадзурри» просто деклассировали своих соседей.

Правда, через несколько дней «Интер» не смог выиграть у «Реал Сосьедада» в Лиге чемпионов. Здесь ничья — 1:1.

Однако для гостевого матча с басками это не такой уж и плохой результата. В Сан-Себастьяне никогда не бывает легко, о чем прекрасно знают даже такие монстры, как «Реал» и «Барселона».

«Интер» пропустил лишь два гола в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Эмполи» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Интера» — за 1.33.

Назначение Андреаццоли должно взбодрить игроков «Эмполи», но даже с учетом этого все равно есть сомнения в том, что они смогут отобрать очки у главного претендента на Скудетто.

Ставка — победа «Интера» с форой (-1,5) за 1.96.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Интера» в обоих таймах за 1.92.