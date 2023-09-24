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    «Интер» продлит серию поражений «Эмполи»?

    «Эмполи» — «Интер» Милан. Ставка (к. 1.96) и прогноз на чемпионат Италии 24 сентября 2023 года

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    Генрих Мхитарян
    Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Эмполи» в пятом туре чемпионата Италии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 13:30 мск. «Эмполи» — «Интер» Милан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Сентября 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 13:30 Интер Интер
  • Милан
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    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А после четырех туров, в которых не набрал ни одного очка.

    Старт «Эмполи» в новой кампании получился настолько ужасным, что на этой неделе в ситуацию пришлось вмешиваться руководству.

    Коэффициенты матча Эмполи — Интер

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    Сразу после увольнения Паоло Дзанетти пост главного тренера занял Аурелио Андреаццоли.

    Решение было принято после сокрушительного поражения от «Ромы» в минувшее воскресенье. 0:7 — это чересчур жестко.

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    Перед этим «Эмполи» проиграл «Вероне», «Монце» и «Ювентусу», при этом тоже не забив ни одного мяча.

    «Интер»

    «Интер» тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в четырех матчах максимальное количество очков.

    «Интер» — единственная команда итальянского сезона, которая до сих пор идет без потерь.

    В прошлом туре команда Симоне Индзаги уничтожила «Милан» — 5:1. «Нерадзурри» просто деклассировали своих соседей.

    Правда, через несколько дней «Интер» не смог выиграть у «Реал Сосьедада» в Лиге чемпионов. Здесь ничья — 1:1.

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    • Однако для гостевого матча с басками это не такой уж и плохой результата. В Сан-Себастьяне никогда не бывает легко, о чем прекрасно знают даже такие монстры, как «Реал» и «Барселона».

    «Интер» пропустил лишь два гола в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Эмполи» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Интера» — за 1.33.

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    Назначение Андреаццоли должно взбодрить игроков «Эмполи», но даже с учетом этого все равно есть сомнения в том, что они смогут отобрать очки у главного претендента на Скудетто.

    Ставка — победа «Интера» с форой (-1,5) за 1.96.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Интера» в обоих таймах за 1.92.

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    «Эмполи» — «Интер» Милан: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» продлит серию поражений «Эмполи»?
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