«Милан» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 16:00 мск. «Милан» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

В новом сезоне национального первенства команда находится на третьей строчке, отставая от лидера «Интера» на три очка и от второго «Ювентуса» — на одно.

Как раз в последнем туре «Милан» потерпел разгромное поражение от своего конкурента и земляков по городу со счетом 1:5.

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А еще посреди недели «россонери» стартовали в Лиге чемпионов. В первом туре группового раунда они не смогли обыграть дома «Ньюкасл» (0:0).

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Таким образом, после четырех побед кряду коллектив не выигрывает уже два поединка во всех турнирах, поэтому, возможно, он переживает некоторый спад.

«Верона»

Команда из одноименного города взяла хороший старт в новом сезоне итальянской Серии А. В первом туре «Верона» на выезде смогла сломить сопротивление «Эмполи» (1:0).

Во втором поединке «Мастифы» в родных стенах оказались сильнее «Ромы» (2:1), в третьем — на выезде уступили «Сассуоло» (1:3), а в четвертом — сыграли вничью с «Болоньей» (0:0).

По итогам четырех туров клуб имеет в своем активе семь очков и расположились на девятой позиции в турнирной таблице. Коллектив из Вероны является крепким середняком чемпионата страны.

Также «Верона» успела провести один поединок Кубка Италии. На стадии 1/32 финала соперником команды выступила «Асколи». Подопечные Марко Барони на своем поле переиграли соперника (3:1) и теперь в следующем раунде сразятся как раз против «Болоньи» на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Вероны» оценивается в 8,04, ничья — в 4,80.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,77, ведь в трех из четырех последних матчей было забито больше 2,5 голов.