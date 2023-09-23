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    Вернется ли «Милан» к победам?

    «Милан» — «Верона». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Серия А, 23 сентября 2023 года

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    «Милан» — фаворит матча
    «Милан» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 16:00 мск. «Милан» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Сентября 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 16:00 Верона Верона
  • Верона
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    «Милан»

    В новом сезоне национального первенства команда находится на третьей строчке, отставая от лидера «Интера» на три очка и от второго «Ювентуса» — на одно.

    Как раз в последнем туре «Милан» потерпел разгромное поражение от своего конкурента и земляков по городу со счетом 1:5.

    Коэффициенты матча Милан — Верона

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    А еще посреди недели «россонери» стартовали в Лиге чемпионов. В первом туре группового раунда они не смогли обыграть дома «Ньюкасл» (0:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Таким образом, после четырех побед кряду коллектив не выигрывает уже два поединка во всех турнирах, поэтому, возможно, он переживает некоторый спад.

    «Верона»

    Команда из одноименного города взяла хороший старт в новом сезоне итальянской Серии А. В первом туре «Верона» на выезде смогла сломить сопротивление «Эмполи» (1:0).

    Во втором поединке «Мастифы» в родных стенах оказались сильнее «Ромы» (2:1), в третьем — на выезде уступили «Сассуоло» (1:3), а в четвертом — сыграли вничью с «Болоньей» (0:0).

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    • По итогам четырех туров клуб имеет в своем активе семь очков и расположились на девятой позиции в турнирной таблице. Коллектив из Вероны является крепким середняком чемпионата страны.

    Также «Верона» успела провести один поединок Кубка Италии. На стадии 1/32 финала соперником команды выступила «Асколи». Подопечные Марко Барони на своем поле переиграли соперника (3:1) и теперь в следующем раунде сразятся как раз против «Болоньи» на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Вероны» оценивается в 8,04, ничья — в 4,80.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,77, ведь в трех из четырех последних матчей было забито больше 2,5 голов.

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    «Милан» — «Верона»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Милан» к победам?
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