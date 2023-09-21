В четверг, 21 сентября польская «Легия» на своём поле примет «Астон Виллу» из Англии. Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете Е. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Легия» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Легия»

Клуб из Польши прошёл три квалификационных раунда Лиги конференций, чтобы оказаться в основной сетке еврокубка. В 6 матчах «Легия» одержала 2 победы, 3 встречи завершила вничью и 1 проиграла.

Итак, во 2-м раунде «Легия» встретилась с казахстанским клубом «Ордабасы». Матч в гостях польский клуб сыграл вничью (2:2). Однако в домашней игре футболистам «Легии» удалось вырвать победу (3:2).

Коэффициенты матча Легия — Астон Вилла 1X2Новым игрокам 5.804.601.55Бонус$9500

В следующей стадии пришлось обыгрывать крепкую «Аустрию» из Австрии (1:2 — проигрыш дома и 5:3 — победа в гостях).

Все прогнозы на Лигу конференций

До группового этапа оставалось сделать всего один шаг. Раунд плей-офф, он же 4-й отборочный раунд. В соперниках — датский «Мидтьюлланн» (1:1 — ничья дома и 3:3 — ничья в гостях). В серии пенальти удача улыбнулась футболистам «Легии» (6:5). Именно так обладатели Кубка Польши обеспечили место в групповом этапе Лиги конференций.

В чемпионате Польши «Легия» занимает третью строчку, в активе клуба 14 баллов. Это на два очка меньше, чем у лидера первенства — команды «Шлёнск» Вроцлав.

«Астон Вилла»

7-й клуб английской Премьер-лиги стартовал в еврокубках с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций. На этой стадии отбора «Астон Вилла» буквально разнесла шотландский «Хиберниан» (3:0 — победа дома и 5:0 — победа в гостях).

К слову, для «Астон Виллы» — это дебют в еврокубков за последние 13 лет. Команда нацелена на выход в плей-офф Лиги конференций.

В битве за путевки в следующий раунд турнира английской команде будет противостоять не только польская «Легия», но и боснийский «Зриньски» вместе с нидерландским АЗ.

В АПЛ «Астон Вилла» входит в топ-7 клубов. В пяти матчах бирмингемский клуб одеража три победы. В том числе был переигран «Кристал Пэлас» в минувшем туре чемпионата (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в победу гостей. На победу «Легии» можно поставить за 4.80, ничью оценивают в 3.98, а на победу «Астон Виллы» — в 1.68.

Прогноз: В последнее время матчи с участием «Легии» и «Астон Виллы» часто завершаются с множеством забитых голов. Как минимум по три мяча за игру.

Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.30.

Альтернативный прогноз: Еще один вариант — сыграть на результативности линии нападения польской и английской команд.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.