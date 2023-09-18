«Салернитана» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:00 мск. «Салернитана» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Команда из города Салерно неудачно стартовала в новом сезоне Серии А. В матче первого тура «темно-красные» на выезде сыграли вничью с «Ромой» (2:2), во второй игре в родных стенах поделили очки с «Удинезе» (1:1), а в третьем поединке в гостях уступили «Лечче».

В итоге в настоящий момент у «гранатовых» всего два очка и шестнадцатая позиция в турнирной таблице. Они лишь на один пункт опережают зону вылета. В активе «морских коньков» три забитых мяча и пять пропущенных.

Коэффициенты матча Салернитана — Торино 1X2Новым игрокам 3.653.252.20Бонус$9500

Также «Салернитана» уже успела провести один матч Кубка Италии. В поединке 1/32 финала коллектив из Салерно дома взял верх над «Тернаной» (1:0). В следующем раунде второго по престижности турнира Италии подопечные Паулу Соузы сразятся с «Сампдорией».

Все прогнозы на Серию А

В прошлом сезоне «Салернитана» была середняков и задолго до окончания чемпионата смогла обеспечит себе сохранение прописки в элите. В итоге команда набрала 42 очка в 38 матчах и финишировала на пятнадцатой строчке.

«Торино»

Туринская команда также средне стартовала в новом сезоне. Коллектив из Турина сначала в родных стенах расписал мировую с «Кальяри» (0:0), после этого в гостях крупно проиграл «Милану» (1:4), а затем на своем поле сломил сопротивление «Дженоа» (1:0).

Сейчас в активе туринцев четыре очка и одиннадцатая строчка в турнирной таблице. «Быки» являются крепким середняком чемпионата. «Гранатовые» смогли за три матча дважды поразить ворота соперника, но целых четыре мяча пропустили в свои.

«Торино» также уже сыграл свой первый матч в Кубке Италии. Команды на своем поле с большим трудом, но все же смогла взять верх над «Фералписало» (2:1). Следующим соперником подопечных Ивана Юрича в кубковом противостоянии станет «Фрозиноне».

Прошлый сезон выдался для «Торино» также средним. За 38 матчей команда смогла набрать 53 очка и финишировала на десятой строчке в турнирной таблице. В этом году туринцы, безусловно, захотят улучшить свой результат и занять место в первой половине турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» предлагают поставить за 2.21.

На викторию «Салернитаны» дают 3.65, ничья оценена в 3.20.

Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.