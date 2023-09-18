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    Смогут ли «Салернитана» и «Торино» выявить сильнейшего?

    «Салернитана» — «Торино». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Серия А, 18 сентября 2023 года

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    «Салернитана»
    «Салернитана» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:00 мск. «Салернитана» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Сентября 2023 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 19:30 Торино Торино
  • Турин
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    «Салернитана»

    Команда из города Салерно неудачно стартовала в новом сезоне Серии А. В матче первого тура «темно-красные» на выезде сыграли вничью с «Ромой» (2:2), во второй игре в родных стенах поделили очки с «Удинезе» (1:1), а в третьем поединке в гостях уступили «Лечче».

    В итоге в настоящий момент у «гранатовых» всего два очка и шестнадцатая позиция в турнирной таблице. Они лишь на один пункт опережают зону вылета. В активе «морских коньков» три забитых мяча и пять пропущенных.

    Коэффициенты матча Салернитана — Торино

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    Также «Салернитана» уже успела провести один матч Кубка Италии. В поединке 1/32 финала коллектив из Салерно дома взял верх над «Тернаной» (1:0). В следующем раунде второго по престижности турнира Италии подопечные Паулу Соузы сразятся с «Сампдорией».

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом сезоне «Салернитана» была середняков и задолго до окончания чемпионата смогла обеспечит себе сохранение прописки в элите. В итоге команда набрала 42 очка в 38 матчах и финишировала на пятнадцатой строчке.

    «Торино»

    Туринская команда также средне стартовала в новом сезоне. Коллектив из Турина сначала в родных стенах расписал мировую с «Кальяри» (0:0), после этого в гостях крупно проиграл «Милану» (1:4), а затем на своем поле сломил сопротивление «Дженоа» (1:0).

    Сейчас в активе туринцев четыре очка и одиннадцатая строчка в турнирной таблице. «Быки» являются крепким середняком чемпионата. «Гранатовые» смогли за три матча дважды поразить ворота соперника, но целых четыре мяча пропустили в свои.

    «Торино» также уже сыграл свой первый матч в Кубке Италии. Команды на своем поле с большим трудом, но все же смогла взять верх над «Фералписало» (2:1). Следующим соперником подопечных Ивана Юрича в кубковом противостоянии станет «Фрозиноне».

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    • Прошлый сезон выдался для «Торино» также средним. За 38 матчей команда смогла набрать 53 очка и финишировала на десятой строчке в турнирной таблице. В этом году туринцы, безусловно, захотят улучшить свой результат и занять место в первой половине турнирной таблицы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» предлагают поставить за 2.21.

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    На викторию «Салернитаны» дают 3.65, ничья оценена в 3.20.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Салернитана» — «Торино»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Салернитана» и «Торино» выявить сильнейшего?
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