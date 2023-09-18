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    Сможет ли «Аль-Хиляль» разгромить узбеков?

    «Аль-Хиляль» — «Навбахор». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 18 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Навбахор»
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    Калиду Кулибали
    «Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Навбахором» в рамках 1-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Навбахор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аль-Хиляль»

    Эта команда выдала весьма многообещающий старт в своем чемпионате. «Аль-Хиляль» сейчас занимает 1 место, набрав в 6 матчах 16 очков.

    Вот и с атакой у команды дела складываются весьма неплохо. В 6 сыгранных матчах удалось отличиться 20 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «Аль-Хиляль» добыл очередные три очка. Команда учинила форменный разгром «Аль-Рияду» (6:1).

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    Пришелся ко двору сербский форвард Александар Митрович. На его счету уже 5 голов в 4 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

    «Аль-Хиляль» наверняка будет активно атаковать. Потрясающий состав и отличная форма лидеров наверняка помогут команде победить.

    «Навбахор»

    Эта команда также сражается за чемпионство. Причем сейчас «Навбахор» находится на 2 месте, отставая от лидера «Пахтакора» на 7 очков.

    Интересно, что команда имеет весьма надежные тылы. В 18 поединках чемпионата Узбекистана пропущено всего 12 мячей.

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  • 15/09/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Навбахор» прошел в полуфинал Кубка Узбекистана, одолев «Сурхан» (2:0).

    А вот до того команда не сумела одолеть АГМК (0:0). Да и с реализацией дела у команды обстоят не столь ярко.

    И уж точно «Навбахор» постарается дать бой столь сильному оппоненту. Вот только собственные проблемы в атаке помешают этому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.22.

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    На викторию «Навбахора» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.30.

    Хозяева выглядят на две головы сильнее соперника, так что наверняка стоит ожидать от них атакующей активности.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Хиляля» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.

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    «Аль-Хиляль» — «Навбахор»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Аль-Хиляль» разгромить узбеков?
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