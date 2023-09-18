«Аль-Хиляль»
Эта команда выдала весьма многообещающий старт в своем чемпионате. «Аль-Хиляль» сейчас занимает 1 место, набрав в 6 матчах 16 очков.
Вот и с атакой у команды дела складываются весьма неплохо. В 6 сыгранных матчах удалось отличиться 20 раз.
В предыдущем туре чемпионата «Аль-Хиляль» добыл очередные три очка. Команда учинила форменный разгром «Аль-Рияду» (6:1).
Пришелся ко двору сербский форвард Александар Митрович. На его счету уже 5 голов в 4 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Хиляль» наверняка будет активно атаковать. Потрясающий состав и отличная форма лидеров наверняка помогут команде победить.
«Навбахор»
Эта команда также сражается за чемпионство. Причем сейчас «Навбахор» находится на 2 месте, отставая от лидера «Пахтакора» на 7 очков.
Интересно, что команда имеет весьма надежные тылы. В 18 поединках чемпионата Узбекистана пропущено всего 12 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Навбахор» прошел в полуфинал Кубка Узбекистана, одолев «Сурхан» (2:0).
А вот до того команда не сумела одолеть АГМК (0:0). Да и с реализацией дела у команды обстоят не столь ярко.
И уж точно «Навбахор» постарается дать бой столь сильному оппоненту. Вот только собственные проблемы в атаке помешают этому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.22.
На викторию «Навбахора» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.30.
Хозяева
Наш прогноз — Фора «Аль-Хиляля» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.