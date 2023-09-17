«Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 17:00 мск. «Черноморец» Нв — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец» Нв

Команда Константина Зырянова будет сражаться за выживание. «Моряки» в 9 матчах добыли всего лишь одну викторию.

На данный момент команда осела на 15 месте. Причем отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя очками.

В минувшем туре первенства «Черноморец» Нв потерпел свое первое поражение в сезоне. Команда Зырянова уступила «Шиннику» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

До того «Черноморец» Нв дал бой крепкому «Акрону» (0:0). Причем команда весьма неплохо обороняется, пропустив всего 6 мячей.

«Морякам» срочно нужно побеждать. Пора бы подопечным Зырянова преодолеть затянувшийся ничейный синдром.

«Сокол»

Эта команда выдала блестящий старт. Саратовцы считались кандидатом на вылет, но вместо этого идут в группе лидеров.

«Сокол» сейчас находится на 2 месте в таблице. Симпатичная команда Дениса Бояринцева на три очка отстает от лидера «Алании».

Минувший тур первенства вышел для команды не столь продуктивным. «Сокол» расписал мировую с КАМАЗом (1:1).

К слову, саратовцы забивают довольно натужно. В 9 матчах игроки команды отличились всего 9 точными ударами.

В этом матче гости намереваются добыть три очка. Команда Бояринцева постарается удержаться среди лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 2.65.

На викторию «Сокола» дают — 2.92, ничья оценена — в 2.81.

«Сокол» отлично обороняется , к тому же соперник имеет заметные проблемы в плане созидания.

Наш прогноз — Победа «Сокола». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.92. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.81.