«Черноморец» Нв
Команда Константина Зырянова будет сражаться за выживание. «Моряки» в 9 матчах добыли всего лишь одну викторию.
На данный момент команда осела на 15 месте. Причем отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя очками.
В минувшем туре первенства «Черноморец» Нв потерпел свое первое поражение в сезоне. Команда Зырянова уступила «Шиннику» (1:2).
До того «Черноморец» Нв дал бой крепкому «Акрону» (0:0). Причем команда весьма неплохо обороняется, пропустив всего 6 мячей.
«Морякам» срочно нужно побеждать. Пора бы подопечным Зырянова преодолеть затянувшийся ничейный синдром.
«Сокол»
Эта команда выдала блестящий старт. Саратовцы считались кандидатом на вылет, но вместо этого идут в группе лидеров.
«Сокол» сейчас находится на 2 месте в таблице. Симпатичная команда Дениса Бояринцева на три очка отстает от лидера «Алании».
Минувший тур первенства вышел для команды не столь продуктивным. «Сокол» расписал мировую с КАМАЗом (1:1).
К слову, саратовцы забивают довольно натужно. В 9 матчах игроки команды отличились всего 9 точными ударами.
В этом матче гости намереваются добыть три очка. Команда Бояринцева постарается удержаться среди лидеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 2.65.
На викторию «Сокола» дают — 2.92, ничья оценена — в 2.81.
«Сокол»
Наш прогноз — Победа «Сокола». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.92. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.81.