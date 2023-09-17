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    «Сокол» обидит «моряков»

    «Черноморец» Нв — «Сокол». Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Сокол»
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    Иван Маклаков
    «Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 17:00 мск. «Черноморец» Нв — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Сентября 2023 года
    Черноморец
  • Новороссийск
    •  Черноморец 17:00 Сокол Сокол
  • Саратов
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    «Черноморец» Нв

    Команда Константина Зырянова будет сражаться за выживание. «Моряки» в 9 матчах добыли всего лишь одну викторию.

    На данный момент команда осела на 15 месте. Причем отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя очками.

    В минувшем туре первенства «Черноморец» Нв потерпел свое первое поражение в сезоне. Команда Зырянова уступила «Шиннику» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Черноморец» Нв дал бой крепкому «Акрону» (0:0). Причем команда весьма неплохо обороняется, пропустив всего 6 мячей.

    «Морякам» срочно нужно побеждать. Пора бы подопечным Зырянова преодолеть затянувшийся ничейный синдром.

    «Сокол»

    Эта команда выдала блестящий старт. Саратовцы считались кандидатом на вылет, но вместо этого идут в группе лидеров.

    «Сокол» сейчас находится на 2 месте в таблице. Симпатичная команда Дениса Бояринцева на три очка отстает от лидера «Алании».

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    • Минувший тур первенства вышел для команды не столь продуктивным. «Сокол» расписал мировую с КАМАЗом (1:1).

    К слову, саратовцы забивают довольно натужно. В 9 матчах игроки команды отличились всего 9 точными ударами.

    В этом матче гости намереваются добыть три очка. Команда Бояринцева постарается удержаться среди лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 2.65.

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    На викторию «Сокола» дают — 2.92, ничья оценена — в 2.81.

    «Сокол» отлично обороняется, к тому же соперник имеет заметные проблемы в плане созидания.

    Наш прогноз — Победа «Сокола». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.92. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.81.

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    «Черноморец» Нв — «Сокол»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. «Сокол» обидит «моряков»
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