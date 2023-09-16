«Барселона» в родных стенах примет «Бетис» в пятом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Коллектив из Барселоны набрал десять очков по итогам первых четырех туров. «Блаугранас» сначала на выезде не смогли сломить сопротивление «Хетафе» (0:0), затем в родных стенах оказались сильнее «Кадиса» (2:0), потом в гостях «перестреляли» «Вильярреал» (4:3) и, наконец, на чужом поле одолели «Осасуну» (2:1).

Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на два пункта. Несмотря на это, «блаугранас» остается одним из главных претендентов на то, чтобы второй год подряд стать чемпионом Испании.

В прошлом сезоне «Барселона» добыла уверенную победу в испанской Примере. Команда набрала 88 очков и на целых десять пунктов опередила второй «Реал», досрочно став чемпионом. А вот в Кубке Испании и еврокубках подопечным Хави похвастаться было нечем.

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В этой игре «Барселона» может предоставить некоторый отдых лидерам команды, поскольку уже 19 сентября команду ждет поединок против бельгийского «Антверпена» в Лиге чемпионов. Также каталонцы попали в одну группу с португальским «Порту» и украинским «Шахтером».

«Бетис»

«Бетикос» начал новый сезон средне. В первой игре «белые» на выезде смогли переиграть «Вильярреал» (2:1), но затем дома сыграли вничью с «Атлетико» (0:0) и в гостях уступили «Атлетику» (2:4). В последней же игре «гелиополиты» в родных стенах одолели «Райо Вальекано» (1:0).

В итоге команда из Севильи имеет в своем активе семь очков. Севильцы пять раз поразили ворота соперников и столько же пропустили в свои. В турнирной таблице севильский коллектив расположился на седьмой позиции с отставание от лидера в пять баллов.

Прошлый сезон выдался для «Бетиса» относительно удачным. Команда смогла набрать 60 очков в 38 матчах и финишировала на шестой позиции в турнирной таблице. Также коллектив вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Манчестер Юнайтед» (1:4, 0:1).

У подопечных Мануэля Пеллегрини также уже 21 сентября запланирована игра в Лиге Европы. Соперником севильцев станет шотландский «Рейнджерс». Помимо этого, в одной группе с командой также чешская «Спарта» и кипрский «Арис» с Александром Кокориным.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.38.

На викторию «Бетиса» дают 8.00, ничья оценена в 5.30.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

Также поставим на то, что команды смогут забить минимум четыре мяча на двоих.