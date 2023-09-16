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    «Барселона» и «Бетис» забьют друг другу

    «Барселона» — «Бетис». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Испании, 16 сентября 2023 года

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    «Барселона»
    «Барселона» в родных стенах примет «Бетис» в пятом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Сентября 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Барселона»

    Коллектив из Барселоны набрал десять очков по итогам первых четырех туров. «Блаугранас» сначала на выезде не смогли сломить сопротивление «Хетафе» (0:0), затем в родных стенах оказались сильнее «Кадиса» (2:0), потом в гостях «перестреляли» «Вильярреал» (4:3) и, наконец, на чужом поле одолели «Осасуну» (2:1).

    Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на два пункта. Несмотря на это, «блаугранас» остается одним из главных претендентов на то, чтобы второй год подряд стать чемпионом Испании.

    В прошлом сезоне «Барселона» добыла уверенную победу в испанской Примере. Команда набрала 88 очков и на целых десять пунктов опередила второй «Реал», досрочно став чемпионом. А вот в Кубке Испании и еврокубках подопечным Хави похвастаться было нечем.

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    В этой игре «Барселона» может предоставить некоторый отдых лидерам команды, поскольку уже 19 сентября команду ждет поединок против бельгийского «Антверпена» в Лиге чемпионов. Также каталонцы попали в одну группу с португальским «Порту» и украинским «Шахтером».

    «Бетис»

    «Бетикос» начал новый сезон средне. В первой игре «белые» на выезде смогли переиграть «Вильярреал» (2:1), но затем дома сыграли вничью с «Атлетико» (0:0) и в гостях уступили «Атлетику» (2:4). В последней же игре «гелиополиты» в родных стенах одолели «Райо Вальекано» (1:0).

    В итоге команда из Севильи имеет в своем активе семь очков. Севильцы пять раз поразили ворота соперников и столько же пропустили в свои. В турнирной таблице севильский коллектив расположился на седьмой позиции с отставание от лидера в пять баллов.

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    • Прошлый сезон выдался для «Бетиса» относительно удачным. Команда смогла набрать 60 очков в 38 матчах и финишировала на шестой позиции в турнирной таблице. Также коллектив вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Манчестер Юнайтед» (1:4, 0:1).

    У подопечных Мануэля Пеллегрини также уже 21 сентября запланирована игра в Лиге Европы. Соперником севильцев станет шотландский «Рейнджерс». Помимо этого, в одной группе с командой также чешская «Спарта» и кипрский «Арис» с Александром Кокориным.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.38.

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    На викторию «Бетиса» дают 8.00, ничья оценена в 5.30.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

    Также поставим на то, что команды смогут забить минимум четыре мяча на двоих.

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    2.38
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    «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. «Барселона» и «Бетис» забьют друг другу
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