«Атлетик» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 15:00 мск. «Атлетик» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Эта команда довольно успешно стартовала в чемпионате. «Атлетик» в четырех первых турах добыл семь зачетных пунктов.

На текущий момент баски осели на 5 месте в таблице. Вот только атака команды традиционно не блещет высокой результативностью, отличившись всего 6 раз.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Атлетик» на выезде расписал сухую мировую с «Мальоркой».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

А вот до того баски переиграли «Бетис» (4:2). Да и вообще, в родных стенах команда привычно выглядит весьма интересно.

«Атлетик» наверняка постарается продлить свое пребывание в группе лидеров. Правда, пока непонятно, успеет ли восстановиться от повреждения форвард Нико Уильямс.

«Кадис»

Эта команда также не собирается пасти задних. «Кадису» все прочат чуть ли не вылет из Примеры, а команда сейчас находится на 6 месте.

Правда, с результативностью у команды дела обстоят не ахти. В 4 матчах игроки «Кадиса» настреляли всего 5 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Кадис» уверенно расправился с «Вильярреалом» (3:1).

«Кадис» является домашней командой. Из трех поединков в родных стенах два были выиграны, а один сведен к ничьей.

И уж точно «Кадис» постарается разжиться очками. Правда, последний раз команда побеждала на «Сан Мамесе» почти два года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.63.

На викторию «Кадиса» дают — 6.36, ничья оценена — в 4.12.

Баски на своей арене выглядят традиционно мощно, и явно начнут поединок максимально активно .

Наш прогноз — Победа «Атлетика» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.