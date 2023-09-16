«Атлетик»
Эта команда довольно успешно стартовала в чемпионате. «Атлетик» в четырех первых турах добыл семь зачетных пунктов.
На текущий момент баски осели на 5 месте в таблице. Вот только атака команды традиционно не блещет высокой результативностью, отличившись всего 6 раз.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Атлетик» на выезде расписал сухую мировую с «Мальоркой».
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А вот до того баски переиграли «Бетис» (4:2). Да и вообще, в родных стенах команда привычно выглядит весьма интересно.
«Атлетик» наверняка постарается продлить свое пребывание в группе лидеров. Правда, пока непонятно, успеет ли восстановиться от повреждения форвард Нико Уильямс.
«Кадис»
Эта команда также не собирается пасти задних. «Кадису» все прочат чуть ли не вылет из Примеры, а команда сейчас находится на 6 месте.
Правда, с результативностью у команды дела обстоят не ахти. В 4 матчах игроки «Кадиса» настреляли всего 5 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Кадис» уверенно расправился с «Вильярреалом» (3:1).
«Кадис» является домашней командой. Из трех поединков в родных стенах два были выиграны, а один сведен к ничьей.
И уж точно «Кадис» постарается разжиться очками. Правда, последний раз команда побеждала на «Сан Мамесе» почти два года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.63.
На викторию «Кадиса» дают — 6.36, ничья оценена — в 4.12.
Баски на своей арене выглядят традиционно мощно, и
Наш прогноз — Победа «Атлетика» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.