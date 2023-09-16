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    Баски начнут без раскачки

    «Атлетик» — «Кадис». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Примера, 16 сентября 2023 года

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    «Атлетик»
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 15:00 мск. «Атлетик» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Сентября 2023 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 15:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Атлетик»

    Эта команда довольно успешно стартовала в чемпионате. «Атлетик» в четырех первых турах добыл семь зачетных пунктов.

    На текущий момент баски осели на 5 месте в таблице. Вот только атака команды традиционно не блещет высокой результативностью, отличившись всего 6 раз.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Атлетик» на выезде расписал сухую мировую с «Мальоркой».

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    А вот до того баски переиграли «Бетис» (4:2). Да и вообще, в родных стенах команда привычно выглядит весьма интересно.

    «Атлетик» наверняка постарается продлить свое пребывание в группе лидеров. Правда, пока непонятно, успеет ли восстановиться от повреждения форвард Нико Уильямс.

    «Кадис»

    Эта команда также не собирается пасти задних. «Кадису» все прочат чуть ли не вылет из Примеры, а команда сейчас находится на 6 месте.

    Правда, с результативностью у команды дела обстоят не ахти. В 4 матчах игроки «Кадиса» настреляли всего 5 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Кадис» уверенно расправился с «Вильярреалом» (3:1).

    «Кадис» является домашней командой. Из трех поединков в родных стенах два были выиграны, а один сведен к ничьей.

    И уж точно «Кадис» постарается разжиться очками. Правда, последний раз команда побеждала на «Сан Мамесе» почти два года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Кадиса» дают — 6.36, ничья оценена — в 4.12.

    Баски на своей арене выглядят традиционно мощно, и явно начнут поединок максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Атлетика» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Атлетик» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Баски начнут без раскачки
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