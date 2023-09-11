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    Гвинея-Бисау — Сьерра-Леоне. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация Кубка африканских наций, 11 сентября 2023 года

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    Сборная Сьерра-Леоне
    Гвинея-Бисау сыграет на своем поле со Сьерра-Леоне в рамках 6-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Гвинея-Бисау — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 11 Сентября 2023 года

    Гвинея-Бисау

    Эта команда уже обеспечила себе попадание в основную часть турнира. Причем теоретически Гвинея-Бисау может подвинуть с первой строчки нигерийцев.

    Правда, с атакой дела складываются неважно. В 5 матчах игроки команды забили всего 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Коэффициенты матча Гвинея-Бисау — Сьерра-Леоне

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    В своем последнем матче Гвинея-Бисау добыла три пункта. Команда с минимальным счетом переиграла Сан-Томе и Принсипи.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. Причем в предыдущем матче со Сьерра-Леоне сборная Гвинея-Бисау добыла ничью (2:2).

    Хозяева постараются завершить отбор победой. Правда, пока команде ни разу не удавалось переиграть сьерралеонцев.

    Сьерра-Леоне

    Эта команда находится на 3 месте в группе. В 5 матчах отбора она выиграла только однажды, и с таким багажом вряд ли могла претендовать на что-то большее.

    В нынешнем отборочном цикле команда выступает блекло. В 5 сыгранных матчах сборная Сьерра-Леоне пропустила 9 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Сьерра-Леоне в родных стенах абсолютно логично уступила Нигерии (0:2).

    Впрочем, все было потеряно еще раньше. Потеря очков в матчах с аутсайдером группы фактически перечеркнула все надежды.

    И уж точно сьерралеонцы постараются хлопнуть дверью напоследок. Тем паче, есть шанс отомстить опередившему их оппоненту.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гвинеи-Бисау предлагают — 1.85.

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    На викторию Сьерра-Леоне дают — 4.08, ничья оценена — в 3.20.

    Эта игра уже не имеет турнирного значения, так что соперникам есть смысл максимально проявить себя в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.43.

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