Гвинея-Бисау
Эта команда уже обеспечила себе попадание в основную часть турнира. Причем теоретически Гвинея-Бисау может подвинуть с первой строчки нигерийцев.
Правда, с атакой дела складываются неважно. В 5 матчах игроки команды забили всего 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Коэффициенты матча Гвинея-Бисау — Сьерра-Леоне
В своем последнем матче Гвинея-Бисау добыла три пункта. Команда с минимальным счетом переиграла Сан-Томе и Принсипи.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. Причем в предыдущем матче со Сьерра-Леоне сборная Гвинея-Бисау добыла ничью (2:2).
Хозяева постараются завершить отбор победой. Правда, пока команде ни разу не удавалось переиграть сьерралеонцев.
Сьерра-Леоне
Эта команда находится на 3 месте в группе. В 5 матчах отбора она выиграла только однажды, и с таким багажом вряд ли могла претендовать на что-то большее.
В нынешнем отборочном цикле команда выступает блекло. В 5 сыгранных матчах сборная Сьерра-Леоне пропустила 9 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Сьерра-Леоне в родных стенах абсолютно логично уступила Нигерии (0:2).
Впрочем, все было потеряно еще раньше. Потеря очков в матчах с аутсайдером группы фактически перечеркнула все надежды.
И уж точно сьерралеонцы постараются хлопнуть дверью напоследок. Тем паче, есть шанс отомстить опередившему их оппоненту.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гвинеи-Бисау предлагают — 1.85.
На викторию Сьерра-Леоне дают — 4.08, ничья оценена — в 3.20.
Эта игра уже не имеет турнирного значения, так что
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.43.