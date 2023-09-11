Гвинея-Бисау сыграет на своем поле со Сьерра-Леоне в рамках 6-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Гвинея-Бисау — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гвинея-Бисау

Эта команда уже обеспечила себе попадание в основную часть турнира. Причем теоретически Гвинея-Бисау может подвинуть с первой строчки нигерийцев.

Правда, с атакой дела складываются неважно. В 5 матчах игроки команды забили всего 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Коэффициенты матча Гвинея-Бисау — Сьерра-Леоне 1X2Новым игрокам 1.873.504.60Бонус$9500

В своем последнем матче Гвинея-Бисау добыла три пункта. Команда с минимальным счетом переиграла Сан-Томе и Принсипи.

Прогнозы на Кубок Африки

Главной ценностью команды являются надежные тылы. Причем в предыдущем матче со Сьерра-Леоне сборная Гвинея-Бисау добыла ничью (2:2).

Хозяева постараются завершить отбор победой. Правда, пока команде ни разу не удавалось переиграть сьерралеонцев.

Сьерра-Леоне

Эта команда находится на 3 месте в группе. В 5 матчах отбора она выиграла только однажды, и с таким багажом вряд ли могла претендовать на что-то большее.

В нынешнем отборочном цикле команда выступает блекло. В 5 сыгранных матчах сборная Сьерра-Леоне пропустила 9 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Сьерра-Леоне в родных стенах абсолютно логично уступила Нигерии (0:2).

Впрочем, все было потеряно еще раньше. Потеря очков в матчах с аутсайдером группы фактически перечеркнула все надежды.

И уж точно сьерралеонцы постараются хлопнуть дверью напоследок. Тем паче, есть шанс отомстить опередившему их оппоненту.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гвинеи-Бисау предлагают — 1.85.

На викторию Сьерра-Леоне дают — 4.08, ничья оценена — в 3.20.

Эта игра уже не имеет турнирного значения, так что соперникам есть смысл максимально проявить себя в атаке .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.43.