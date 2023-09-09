«Сокол» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 16:00 мск. «Сокол» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сокол»

Саратовцы претендуют на негласный титул открытия первенства. Команда Дениса Бояринцева сейчас находится на 2 месте.

Главным бичом команды является не самая мощная атака. В 8 матчах удалось отличиться всего 8 раз.

В минувшем туре первенства «Сокол» добыл три очка. Саратовцы сумели переиграть аутсайдера «Волгарь» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

До того «Сокол» дома сенсационно уступил «Ленинградцу» (0:1). А вот с «Химками» подопечные Бояринцева справились успешно (1:0).

Нет сомнений, что «Сокол» будет стремиться удержаться в группе лидеров. Да и соперник явно не блещет результатами.

КАМАЗ

Эта команда сейчас находится на 8 месте в турнирной таблице. КАМАЗ в 8 матчах первенства набрал 12 зачетных пунктов.

Главной проблемой челнинцев является откровенно слабая реализация. В 8 матчах им удалось забить всего лишь 6 мячей в ворота соперников.

Минувший тур принес команде один зачетный пункт. Дома челнинцы расписали боевую мировую с «Ленинградцем» (1:1).

До того команда добыла один балл в Новороссийске (0:0). А вот переиграть проблемный тульский «Арсенал» не удалось (0:0).

В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. КАМАЗ не проигрывает без малого уже полтора месяца.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сокола» предлагают — 2.43.

На викторию КАМАЗа дают — 2.98, ничья оценена — в 3.10.

Саратовцы максимально мотивированы сохранить место среди лидеров первого дивизиона.

Наш прогноз — Победа «Сокола». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.41.