«Манчестер Сити»
Эта команда начала новый сезон, как и подобает чемпиону. В трех первых матчах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 9 очков.
«Манчестер Сити» не столь ярко выглядит в плане реализации. В трех матчах АПЛ команда забила всего 6 мячей.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Фулхэм
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Манчестер Сити» с трудом справился с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
До того команда минимально одолела «Ньюкасл». А вот Эрлинг Холанн пока отличился всего тремя голами в чемпионате.
Наверняка в этом матче «Манчестер Сити» будет максимально активно атаковать. Даже без травмированного Кевина Де Брюйне хозяева не должны испытать сложностей.
«Фулхэм»
Эта команда стартовала на своем уровне. В трех первых матчах чемпионата лондонцы набрали 4 очка и занимают 12 место в таблице.
Вот только в трех первых турах «Фулхэм» забил всего 3 мяча. Очевидно, что уход Александра Митровича не может не сказаться на атакующем потенциале команды.
А вот свой последний поединок «дачники» провели успешно. Команда прошла в следующий раунд Кубка английской лиги, в серии пенальти одолев «Тоттенхэм».
Нет сомнений, что в этом поединке «коттеджеры» постараются дать бой чемпиону. Правда, в последние годы лондонцы неизменно проигрывают «Манчестер Сити».
«Дачники» уже успели отобрать очки у «Арсенала» (2:2). Вот только вряд ли подобный трюк удастся в матче с мощной командой Гвардиолы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.19.
На викторию «Фулхэма» дают — 17.50, ничья оценена — в 8.70.
Команда Гвардиолы
Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.08.