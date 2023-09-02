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    «Манчестер Сити» разгромит «дачников»

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, АПЛ, 2 сентября 2023 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Сентября 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Фулхэм Фулхэм
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    «Манчестер Сити»

    Эта команда начала новый сезон, как и подобает чемпиону. В трех первых матчах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 9 очков.

    «Манчестер Сити» не столь ярко выглядит в плане реализации. В трех матчах АПЛ команда забила всего 6 мячей.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Фулхэм

    1X2Новым игрокам
  • 1.178.0017.00Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Манчестер Сити» с трудом справился с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

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    До того команда минимально одолела «Ньюкасл». А вот Эрлинг Холанн пока отличился всего тремя голами в чемпионате.

    Наверняка в этом матче «Манчестер Сити» будет максимально активно атаковать. Даже без травмированного Кевина Де Брюйне хозяева не должны испытать сложностей.

    «Фулхэм»

    Эта команда стартовала на своем уровне. В трех первых матчах чемпионата лондонцы набрали 4 очка и занимают 12 место в таблице.

    Вот только в трех первых турах «Фулхэм» забил всего 3 мяча. Очевидно, что уход Александра Митровича не может не сказаться на атакующем потенциале команды.

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    • А вот свой последний поединок «дачники» провели успешно. Команда прошла в следующий раунд Кубка английской лиги, в серии пенальти одолев «Тоттенхэм».

    Нет сомнений, что в этом поединке «коттеджеры» постараются дать бой чемпиону. Правда, в последние годы лондонцы неизменно проигрывают «Манчестер Сити».

    «Дачники» уже успели отобрать очки у «Арсенала» (2:2). Вот только вряд ли подобный трюк удастся в матче с мощной командой Гвардиолы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.19.

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    На викторию «Фулхэма» дают — 17.50, ничья оценена — в 8.70.

    Команда Гвардиолы не должна испытать сложностей в матче со столь скромным оппонентом.

    Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.08.

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    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» разгромит «дачников»
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