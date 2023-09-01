«Нант» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 4-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

Эта команда начала новый сезон крайне неудачно. Сейчас она находится на 15 месте, набрав только один балл.

«Нант» не имеет в своем составе звезд. Да и оборона «канареек» нередко допускает результативные ошибки.

Коэффициенты матча Нант — Марсель 1X2Новым игрокам 4.804.001.72Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В предыдущем туре чемпионата «Нант» расписал боевую мировую с «Монако» (3:3).

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До того команда уступила «Лиллю» (0:2). Да и вообще, игра команды, как минимум, очень далека от идеала.

«Канарейки» намерены продолжить выбираться из подвала турнирной таблицы. «Нанту» позарез нужно добывать очки.

«Марсель»

Эта команда все никак не может потянуть чемпионскую гонку. Правда, новый сезон «Марсель» начал достаточно уверенно.

В трех первых турах марсельцы набрали 7 очков. Причем в этих поединках команда забила всего 6 мячей, пропустив в свои ворота трижды.

В минувшем туре Лиги 1 «Марсель» добыл уверенную победу. Жертвой марсельцев стал колючий «Брест» (2:0).

Вот только кадровые проблемы у марсельцев весьма серьезные. Дисквалифицирован Папе Гуйе, а Жоффрей Кондогбиа находится в лазарете.

И уж точно «Марсель» в этом поединке будет максимально активен в атаке. Марсельцы выиграли у «канареек» в четырех последних очных поединках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Марселя» предлагают — 1.78.

На викторию «Нанта» дают — 4.76, ничья оценена — в 4.12.

Марсельцы борются за самые высокие места, и наверняка начнут встречу с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Марселя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.