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    «Олимпиакос» снова победит и пробьется в групповой этап ЛЕ

    «Чукарички» — «Олимпиакос». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 31 августа 2023 года

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    «Олимпиакос»
    «Чукарички» сыграют против «Олимпиакоса» в рамках ответной встречи финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Чукарички» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Чукарички
  • Белград
    •  Чукарички 21:00 Олимпиакос Олимпиакос
  • Пирей
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    «Чукарички»

    Команда довольно бодро стартовала в сербской Суперлиге, после 5-и туров занимая 5-е место в таблице с 8-ю очками в активе. К тому же, «Чукарички» напрямую вышла в финал квалификации Лиги Европы, и вышли на «Олимпиакос»...

    Первый матч показал, что сербская команда несколько слабее своего соперника именно по качеству игры. «Олимпиакос» еще в 1-м тайме забил все 3 гола, а «Чукарички» забили единственный гол на 90+3-й минуте, но на самом деле этот мяч может многое определить.

    Коэффициенты матча Чукарички — Олимпиакос

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  • 5.504.201.60Бонус$9500
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    Если сербская команда вдруг прыгнет выше головы, то разница в 2 мяча, а не в 3 станет определяющей. Но пока этого не видно, ведь «Чукарички» позволили нанести 10 ударов в створ ворот, а сами лишь трижды попал по воротам.

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    Стоит отметить, что в чемпионате Сербии «Чукарички» проиграли только «Нови Белграду» (0:3), по 2 раза сыграли вничью и победили.

    В предстоящем матче у «Чукарички» обязательно будет шанс, если команда начнет делать результат еще в 1-м тайме, но «Олимпиакос» выглядит куда мощнее сербов.

    «Олимпиакос»

    Команда очень мощно начала сезон, после 2-х туров занимая 1-е место в чемпионате Греции с 6-ю очками в активе. «Олимпиакос» прекрасен практически во всех линиях — что в защите, что в нападении.

    Команде осталось только сыграть в свою игру в финале квалификации ЛЕ и пробиться в групповой этап соревнования. У «Олимпиакоса» есть неплохой гандикап в 2 мяча, но команде точно не стоит расслабляться.

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  • 28/08/2023

    • К примеру, в полуфинале квалификации «Олимпиакос» едва не вылетел от «Генка», забив решающий гол на 90+6-й минуте. Хоть греки и владели преимуществом, но «Генк» точно был способен пройти дальше.

    Стоит отметить, что в чемпионате Греции «Олимпиакос» выступает безупречно. Команда обыграла «Пансеррайкос» (2:0), а затем разгромила «Атромитос» (4:0), забив по два гола в каждом тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Чукарички» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.20.

    «Олимпиакос» наголову выше своего соперника. Можно предположить, что победят, но при этом пропустят, а матч получится результативным.

    Наш прогноз — Победа «Олимпиакоса» с форой -1. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.98. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 больше за 1.75.

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    «Чукарички» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Олимпиакос» снова победит и пробьется в групповой этап ЛЕ
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