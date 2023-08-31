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    «Генк» выстоит в Турции?

    «Адана Демирспор» — «Генк». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Генк»
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    «Генк» выиграл первый матч
    «Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Генком» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Адана Демирспор» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Адана Демирспор
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Адана Демирспор 21:00 Генк Генк
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Адана Демирспор»

    В первом матче на выезде «Адана Демирспор» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ей нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд.

    До того клуб прошел хорватский «Осиек» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций. По сумме двух поединков турки оказались сильнее (7:4).

    Коэффициенты матча Адана Демирспор — Генк

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  • 2.453.702.70Бонус$9500
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    В турецком чемпионате клуб провел уже два матча. В первом туре он обыграл дома «Ризеспор» (2:1) и сыграл вничью на выезде «Анкарагюджю» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях и одной ничьей, так что с такой формой хозяевам мало что светит.

    «Генк»

    Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Генку» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ему хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

    Команда не столь успешно стартовала в своем чемпионате. «Генк» набрал лишь 7 очков в 4 матчах.

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    • Причем отставание от лидера, который провел на одну игру больше, составляет 5 очков. Да и атакует «Генк» не столь мощно: лишь 5 забитых мячей в 4 матчах.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, так что он выглядит явным фаворитом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Адана Демирспор», коэффициент на победу которой равен 2,45. Успех «Генка» оценивается в 2,62, ничья — в 3,70.

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    В пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,32.

    Еще один вариант ставки — «Генк» не проиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 2,96, ведь гости не проиграли в четырех последних матчах, и в трех из четырех из них было забито меньше 2,5 голов.

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    «Адана Демирспор» — «Генк»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Генк» выстоит в Турции?
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