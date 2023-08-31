«Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Генком» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Адана Демирспор» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адана Демирспор»

В первом матче на выезде «Адана Демирспор» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ей нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд.

До того клуб прошел хорватский «Осиек» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций. По сумме двух поединков турки оказались сильнее (7:4).

Коэффициенты матча Адана Демирспор — Генк 1X2Новым игрокам 2.453.702.70Бонус$9500

В турецком чемпионате клуб провел уже два матча. В первом туре он обыграл дома «Ризеспор» (2:1) и сыграл вничью на выезде «Анкарагюджю» (1:1).

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В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях и одной ничьей, так что с такой формой хозяевам мало что светит.

«Генк»

Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Генку» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ему хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

Команда не столь успешно стартовала в своем чемпионате. «Генк» набрал лишь 7 очков в 4 матчах.

Причем отставание от лидера, который провел на одну игру больше, составляет 5 очков. Да и атакует «Генк» не столь мощно: лишь 5 забитых мячей в 4 матчах.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, так что он выглядит явным фаворитом.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Адана Демирспор», коэффициент на победу которой равен 2,45. Успех «Генка» оценивается в 2,62, ничья — в 3,70.

В пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,32.

Еще один вариант ставки — «Генк» не проиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 2,96, ведь гости не проиграли в четырех последних матчах, и в трех из четырех из них было забито меньше 2,5 голов.