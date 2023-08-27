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    В Красноярске будут забивать

    «Енисей» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 августа 2023 года

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    «СКА-Хабаровск»
    «Енисей» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 14:00 мск. «Енисей» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Августа 2023 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 14:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Енисей»

    Красноярцы стартовали в первенстве крайне неудачно. «Енисей» вместо борьбы за высокие места занимает всего лишь 12 место.

    «Енисей» в 6 матчах набрал только 7 очков. Да и по игре команда выглядит не столь монолитно, как минувшей весной.

    Коэффициенты матча Енисей — СКА-Хабаровск

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    В своем последнем поединке «Енисей» потерял важные очки. Во встрече с «Волгарем» была зафиксирована боевая ничья (2:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Зато до того «Енисей» уверенно переиграл «Нефтехимик» (2:0). Так что ситуация с реализацией постепенно налаживается.

    Наверняка красноярцы постараются добыть три очка. Тем паче, хабаровчане традиционно испытывают сложности в выездных поединках.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне надеется на повышение в классе. Вот только на данный момент армейцы занимают 4 место.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 6 матчах первого дивизиона она отметилась только 6 точными ударами.

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    • В минувшем туре чемпионата «СКА-Хабаровск» потерял драгоценные баллы. Дома команда не сумела одолеть новороссийский «Черноморец» (0:0).

    До того хабаровчане минимально переиграли «Акрон». Да и вообще, серия без поражений увеличилась до трех матчей.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются победить. Правда, армейцы уже два года не обыгрывали «Енисей».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 2.27.

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    На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.18.

    Хабаровчане прекрасно обороняются, и наверняка постараются улучшить эффективность своих атак.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.25.

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    «Енисей» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. В Красноярске будут забивать
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