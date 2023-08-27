«Енисей»
Красноярцы стартовали в первенстве крайне неудачно. «Енисей» вместо борьбы за высокие места занимает всего лишь 12 место.
«Енисей» в 6 матчах набрал только 7 очков. Да и по игре команда выглядит не столь монолитно, как минувшей весной.
Коэффициенты матча Енисей — СКА-Хабаровск
В своем последнем поединке «Енисей» потерял важные очки. Во встрече с «Волгарем» была зафиксирована боевая ничья (2:2).
Зато до того «Енисей» уверенно переиграл «Нефтехимик» (2:0). Так что ситуация с реализацией постепенно налаживается.
Наверняка красноярцы постараются добыть три очка. Тем паче, хабаровчане традиционно испытывают сложности в выездных поединках.
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне надеется на повышение в классе. Вот только на данный момент армейцы занимают 4 место.
Главным бичом команды является слабая атака. В 6 матчах первого дивизиона она отметилась только 6 точными ударами.
В минувшем туре чемпионата «СКА-Хабаровск» потерял драгоценные баллы. Дома команда не сумела одолеть новороссийский «Черноморец» (0:0).
До того хабаровчане минимально переиграли «Акрон». Да и вообще, серия без поражений увеличилась до трех матчей.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются победить. Правда, армейцы уже два года не обыгрывали «Енисей».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 2.27.
На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.18.
Хабаровчане прекрасно обороняются, и
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.25.